Коммунальный фонтан топит улицу Малиновского в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
Аварийная ситуация произошла утром в четверг, 23 мая, на пересечении Малиновского и Доватора. Здесь из земли вырываются вверх потоки воды, попадая при этом на дорогу.
Проезжую часть уже частично подтопило и она оказалась под водой. Потоки бьют с места разрытия, территория здесь огорожена.
«Я хоть машину там помыл свою», — пошутили пользователи в комментариях.
«Аналогично Военвед в вечных потопах. Когда-нибудь будет порядок?», — поинтересовались ростовчане.
«Утром 23 мая произошел порыв водопроводной сети в районе пересечения улиц Малиновского и Доватора. В настоящее время аварийными службами течь ликвидирована. Работы по устранению аварийной ситуации проводятся без отключения водоснабжения потребителей», — прокомментировали в Департаменте ЖКХ города.
Ранее эколог рассказал, какие территории Ростовской области может затопить при паводках.