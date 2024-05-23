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Коммунальный фонтан топит улицу Малиновского в Ростове-на-Дону

Коммунальный фонтан топит улицу Малиновского в Ростове-на-Дону

23 мая 2024, 05:46
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону прорвало трубу, из-за чего потоки вода топят проезжую часть, сообщили местные жители в соцсетях.

Аварийная ситуация произошла утром в четверг, 23 мая, на пересечении Малиновского и Доватора. Здесь из земли вырываются вверх потоки воды, попадая при этом на дорогу.

Проезжую часть уже частично подтопило и она оказалась под водой. Потоки бьют с места разрытия, территория здесь огорожена.

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«Я хоть машину там помыл свою», — пошутили пользователи в комментариях.

Фото: Ростов-главный — ТГ

«Аналогично Военвед в вечных потопах. Когда-нибудь будет порядок?», — поинтересовались ростовчане.

«Утром 23 мая произошел порыв водопроводной сети в районе пересечения улиц Малиновского и Доватора. В настоящее время аварийными службами течь ликвидирована. Работы по устранению аварийной ситуации проводятся без отключения водоснабжения потребителей», — прокомментировали в Департаменте ЖКХ города.

Ранее эколог рассказал, какие территории Ростовской области может затопить при паводках.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Труба#Аварийная ситуация#Малиновского#Коммунальный фонтан
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