Легковушка разнесла остановку на Вавилова в Ростове

Авария произошла утром 23 мая в районе дома №63 на Вавилова. Водитель Hyundai i30 во время разворота на регулируемом перекрестке не предоставила преимущества в движении Lada Granta. Машины столкнулись. Удар был настолько сильным, что Lada отлетела в остановку, стоящую неподалеку. Окна и опоры конструкции разбились и покорёжились.