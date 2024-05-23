Легковушка разнесла остановку на Вавилова в Ростове

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
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Авария произошла утром 23 мая в районе дома №63 на Вавилова. Водитель Hyundai i30 во время разворота на регулируемом перекрестке не предоставила преимущества в движении Lada Granta. Машины столкнулись. Удар был настолько сильным, что Lada отлетела в остановку, стоящую неподалеку. Окна и опоры конструкции разбились и покорёжились.
Травмы в аварии получил водитель Lada Granta. Водитель Hyundai не пострадала.
Все обстоятельства аварии установят сотрудники полиции.
Ранее смертельное ДТП с зерновозом, фурой и мотоциклом произошло в Ростовской области.