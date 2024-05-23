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Водитель Lada Granta пострадал после столкновения с остановочным комплексом в Ростове

Легковушка разнесла остановку на Вавилова в Ростове

23 мая 2024, 16:58
Фото: 1MI
Водитель Lada Granta пострадал после столкновения с остановочным комплексом в Ростове
Водитель Lada Granta пострадал после столкновения с остановочным комплексом в Ростове, рассказали в управлении ГИБДД.

Авария произошла утром 23 мая в районе дома №63 на Вавилова. Водитель Hyundai i30 во время разворота на регулируемом перекрестке не предоставила преимущества в движении Lada Granta. Машины столкнулись. Удар был настолько сильным, что Lada отлетела в остановку, стоящую неподалеку. Окна и опоры конструкции разбились и покорёжились.

Окна и опоры конструкции разбились и покорёжились.Окна и опоры конструкции разбились и покорёжились.
Окна и опоры конструкции разбились и покорёжились.
Фото: ГИБДД

Травмы в аварии получил водитель Lada Granta. Водитель Hyundai не пострадала.

Все обстоятельства аварии установят сотрудники полиции.

Ранее смертельное ДТП с зерновозом, фурой и мотоциклом произошло в Ростовской области.

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