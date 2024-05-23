Летом жители Ростовской области смогут увидеть парад планет

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
В этом году жители Ростовской области могут стать свидетелями парада планет. Астрономические тела выстроятся в почти ровную линию в юго-восточной части небосвода. В этот день Луна будет находиться рядом с Марсом.
Так как парад планет выпал на утро, то увидеть его будет непросто. Солнечные лучи просто затмят явление, однако не полностью. Если Венера, Меркурий и Юпитер скроются в лучах небесного светила, то Нептун, Марс, Уран и Сатурн можно будет увидеть даже без вспомогательного оборудования.
Для того, чтобы лучше разглядеть парад планет рекомендуется выезжать за город, чтобы дома не перекрывали обзор.
Отметим, что большие парады планет случаются только раз в 20 лет, в то время как мини-парады достаточно частое явление. Они происходят примерно раз в год.
Ранее ростовчане увидели в небе летящий на огромной скорости огненный объект.