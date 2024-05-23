Летом жители Ростовской области смогут увидеть парад планет

Так как парад планет выпал на утро, то увидеть его будет непросто. Солнечные лучи просто затмят явление, однако не полностью. Если Венера, Меркурий и Юпитер скроются в лучах небесного светила, то Нептун, Марс, Уран и Сатурн можно будет увидеть даже без вспомогательного оборудования.