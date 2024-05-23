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Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Летом жители Ростовской области смогут увидеть парад планет

Летом жители Ростовской области смогут увидеть парад планет

23 мая 2024, 14:17
Фото: Unsplash
Летом жители Ростовской области смогут увидеть парад планет
3 июня в жители Ростовской области смогут увидеть редкое астрономическое явление — парад планет. В понедельник утром все планеты Солнечной системы выстроятся в одну линию, сообщил «Дон24» заведующий астрономической обсерваторией парка имени М. Горького Николай Демин.

В этом году жители Ростовской области могут стать свидетелями парада планет. Астрономические тела выстроятся в почти ровную линию в юго-восточной части небосвода. В этот день Луна будет находиться рядом с Марсом.

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Так как парад планет выпал на утро, то увидеть его будет непросто. Солнечные лучи просто затмят явление, однако не полностью. Если Венера, Меркурий и Юпитер скроются в лучах небесного светила, то Нептун, Марс, Уран и Сатурн можно будет увидеть даже без вспомогательного оборудования.

Для того, чтобы лучше разглядеть парад планет рекомендуется выезжать за город, чтобы дома не перекрывали обзор.

Отметим, что большие парады планет случаются только раз в 20 лет, в то время как мини-парады достаточно частое явление. Они происходят примерно раз в год.

Ранее ростовчане увидели в небе летящий на огромной скорости огненный объект.

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