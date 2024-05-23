Летящий на огромной скорости огненный объект увидели в небе ростовчане

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
В вечернее время в темном небе пролетел яркий объект, который видели сразу в нескольких регионах. Он перемещался на огромной скорости.
У ростовчан было несколько предположение о том, что это может быть. В том числе, некоторые посчитали, что это метеор или спутник.
«Космический мусор, а не метеор. Они иначе входят в атмосферу», — заявляют ростовчане.
Добавим, что официальных комментариев по этой теме не поступало, информация уточняется.
Ранее ростовский фотограф снял на камеру редкую комету.
Кроме того, космонавт из Ростовской области показал реку Дон и Ворошиловский мост из космоса.