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Published Сегодня, 04:51

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Updated Сегодня, 04:53

Летящий на огромной скорости огненный объект увидели в небе ростовчане

Летящий на огромной скорости огненный объект увидели в небе ростовчане

23 мая 2024, 04:51
Фото: Изображение Midjourney
Жители Ростова-на-Дону заметили пролетающий в небе объект, который оставлял за собой огненный след, рассказали они в соцсетях.

В вечернее время в темном небе пролетел яркий объект, который видели сразу в нескольких регионах. Он перемещался на огромной скорости.

У ростовчан было несколько предположение о том, что это может быть. В том числе, некоторые посчитали, что это метеор или спутник.

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«Космический мусор, а не метеор. Они иначе входят в атмосферу», — заявляют ростовчане.

Фото: Ростов — Главный — ТГ

Добавим, что официальных комментариев по этой теме не поступало, информация уточняется.

Ранее ростовский фотограф снял на камеру редкую комету.

Кроме того, космонавт из Ростовской области показал реку Дон и Ворошиловский мост из космоса.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спутник#Ростов#Небо#Метеор
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