Над Ростовом-на-Дону пролетел космический мусор

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Напомним, что в вечернее время ростовчане заметили в небе неопознанный объект. Он летел на огромной скорости и оставлял за собой огненный след.
Это удивило местных жителей, они делали фотографии и видео, после чего публиковали в соцсетях.
Теперь Демин рассказал ТАСС, что это может быть космическим мусором. По его словам, могли сгореть фрагменты давно вышедшего из строя космического аппарата.
А ранее появлялись предположения, что это вошел в атмосферу один из спутников компании Илона Маска. Но официальных комментариев на эту тему не появлялось.
До этого космонавт из донского региона показал Ворошиловский мост из космоса.