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Updated Сегодня, 11:26

Ученый Демин объяснил огненный объект в небе над Ростовом-на-Дону

Над Ростовом-на-Дону пролетел космический мусор

23 мая 2024, 11:24
Фото: Unsplash
Ученый Демин объяснил огненный объект в небе над Ростовом-на-Дону

Ученый Демин объяснил огненный объект в небе над Ростовом-на-Дону

По словам Николая Демина, заведующего астрономической обсерваторией парка имени Горького в Ростове-на-Дону, жители региона наблюдали в небе космический мусор.

Напомним, что в вечернее время ростовчане заметили в небе неопознанный объект. Он летел на огромной скорости и оставлял за собой огненный след.

Это удивило местных жителей, они делали фотографии и видео, после чего публиковали в соцсетях.

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Теперь Демин рассказал ТАСС, что это может быть космическим мусором. По его словам, могли сгореть фрагменты давно вышедшего из строя космического аппарата.

А ранее появлялись предположения, что это вошел в атмосферу один из спутников компании Илона Маска. Но официальных комментариев на эту тему не появлялось.

До этого космонавт из донского региона показал Ворошиловский мост из космоса.

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#Илья Протвинов#Наука#Ростов-на-Дону#Ростов#Космический мусор
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