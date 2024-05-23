Очевидцы сообщили о звуках взрыва в небе над Таганрогом

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Жители Таганрога сообщили о звуках, которые похожи на взрыв. При этом сирены экстренного оповещения в городе не срабатывали.
Тем временем неподалеку, в районе КПП «Весело-Вознесенка» в Неклиновском районе очевидцы сообщили о сбитом беспилотнике. На кадрах с места событий видно, как в поле рядом с дорогой дымится сбитый объект.
Власти Ростовской области и Минобороны информацию не комментировали. Информация уточняется.
Ранее ростовский депутат Александр Бородай рассказал, при каких условиях завершится СВО.