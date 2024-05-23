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Posted Сегодня, 16:32

Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 16:36

Updated Сегодня, 16:36

Система противовоздушной обороны, предположительно, сработала в Таганроге

Очевидцы сообщили о звуках взрыва в небе над Таганрогом

23 мая 2024, 16:32
Фото: для иллюстрации / 1MI
Система противовоздушной обороны, предположительно, сработала в Таганроге
Звуки взрыва услышали жители Таганрога и окрестностей, сообщают местные Telegram-каналы.

Жители Таганрога сообщили о звуках, которые похожи на взрыв. При этом сирены экстренного оповещения в городе не срабатывали.

Тем временем неподалеку, в районе КПП «Весело-Вознесенка» в Неклиновском районе очевидцы сообщили о сбитом беспилотнике. На кадрах с места событий видно, как в поле рядом с дорогой дымится сбитый объект.

Система противовоздушной обороны, предположительно, сработала в Таганроге
Видео: Фото для иллюстрации / Telegram-канал «Ростов Главный»

Власти Ростовской области и Минобороны информацию не комментировали. Информация уточняется.

Ранее ростовский депутат Александр Бородай рассказал, при каких условиях завершится СВО.

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