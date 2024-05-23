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Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

Овощи и алкоголь взлетели в цене в Ростовской области

Овощи и алкоголь взлетели в цене в Ростовской области

23 мая 2024, 08:58
Фото: Unsplash
Овощи и алкоголь взлетели в цене в Ростовской области
В Ростовской области в апреле 2024 года подорожали продукты по сравнению с декабрем почти на 3%, следует из данных Ростовстата.

Сильнее всего подорожали овощи и фрукты, стоимость выросла сразу на 9,6%. Цены на алкоголь за этот период увеличились на 3,5%.

Кроме того, на 7% подорожало сливочное масло, на 2% — рыба, макароны и хлеб. А некоторые товары стали дешевле, сильнее всего цены упали на яйца — почти на 13%.

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Также незначительно снизилась стоимость мяса и подсолнечного масла. Добавим, что непродовольственные товары подорожали за это время на 1,2%.

Ранее стало известно, что стоимость арбузов в Ростове-на-Дону взлетела до 1,1 тысячи рублей за килограмм.

До этого эксперты сообщили о подорожании машин в Ростовской области на 30%.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Продукты#Подорожание#Алкоголь#Фрукты#Овощи
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