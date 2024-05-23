Овощи и алкоголь взлетели в цене в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Сильнее всего подорожали овощи и фрукты, стоимость выросла сразу на 9,6%. Цены на алкоголь за этот период увеличились на 3,5%.
Кроме того, на 7% подорожало сливочное масло, на 2% — рыба, макароны и хлеб. А некоторые товары стали дешевле, сильнее всего цены упали на яйца — почти на 13%.
Также незначительно снизилась стоимость мяса и подсолнечного масла. Добавим, что непродовольственные товары подорожали за это время на 1,2%.
Ранее стало известно, что стоимость арбузов в Ростове-на-Дону взлетела до 1,1 тысячи рублей за килограмм.
До этого эксперты сообщили о подорожании машин в Ростовской области на 30%.