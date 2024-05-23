Политолог Сухарь призвал вернуть смертную казнь после убийства девочки под Ростовом

Спикер разъясняет, что лечить людей, которые совершили тяжелейшие преступления и унесли жизнь самого дорогого, что есть у любой семьи — детей, бессмысленно. Лечение предстоит пожизненное, а это, по словам политолога, вызовет у общества вопросы нравственности.