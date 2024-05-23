Политолог Сухарь призвал вернуть смертную казнь после убийства девочки под Ростовом

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Напомним, что после убийства девочки из станицы Ольгинской, в обществе снова начались споры о возможной возвращении смертной казни.
«Практика показывает, что люди, отсидевший срок за подобного рода преступления, не выходят исправленными. Они выходят еще более обозленными и в преобладающем большинстве случаев снова совершают такие преступления. Поэтому мое личное убеждение таково, что такие преступники не должны выходить из мест лишения свободы. Или пожизненно, или расстрел. Их ничего не исправит», — отмечает Александр Сухарь.
Спикер разъясняет, что лечить людей, которые совершили тяжелейшие преступления и унесли жизнь самого дорогого, что есть у любой семьи — детей, бессмысленно. Лечение предстоит пожизненное, а это, по словам политолога, вызовет у общества вопросы нравственности.
Политолог подчеркивает, что отсутствие смертной казни в России объясняется возражением, что под расстрел может попасть невиновный человек.
«Но я изучил практику преступлений и могу сказать, что абсолютно случайный человек крайне редко может попасть под такую статью, — делится информацией эксперт. — В деле того же маньяка Чикатило были лишь два человека, попавшие под эту статью. Но нельзя сказать, что они были случайными. Ранее они были осуждены за совершение преступлений подобного характера».
Спикер напоминает, что ведя речь о смертной казни, следует понимать, что эта статья существует в уголовном кодексе — она не отменена.
«Но на ее ввели мораторий в связи с тем, что в 90-е годы мы вступили в Совет Европы. Это был реверанс нашему общему с Европой будущему. Решение о моратории было принято под влиянием Европы. Но сейчас у нас разные дороги с „цивилизованной Европой“, которая, на самом деле, поощряет таких преступников», — объясняет политолог.
Собеседник подчеркивает, что был и остается сторонником смертной казни. Как в отношении детей и беспомощных людей, так и в отношении преступлений терроризма, государственной измены, крупного шпионажа и коррупции в угрожающих размерах.
Ранее RostovGazeta сообщала, что поймавший Чикатило следователь подключился к поискам пропавшей ростовской спортсменки.