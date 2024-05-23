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Posted Сегодня, 16:35

Published Сегодня, 16:35

Modified Сегодня, 16:38

Updated Сегодня, 16:38

Политолог Сухарь призвал вернуть смертную казнь после убийства девочки под Ростовом

Политолог Сухарь призвал вернуть смертную казнь после убийства девочки под Ростовом

23 мая 2024, 16:35
Фото: Изображение Midjourney
Политолог Сухарь призвал вернуть смертную казнь после убийства девочки под Ростовом

Общественник призвал вернуть смертную казнь после убийства девочки под Ростовом

Политолог и общественник Александр Сухарь объяснил RostovGazeta, почему остается сторонником введения смертной казни по суду за преступления в отношении детей, как это произошло накануне в Ростовской области.

Напомним, что после убийства девочки из станицы Ольгинской, в обществе снова начались споры о возможной возвращении смертной казни.

«Практика показывает, что люди, отсидевший срок за подобного рода преступления, не выходят исправленными. Они выходят еще более обозленными и в преобладающем большинстве случаев снова совершают такие преступления. Поэтому мое личное убеждение таково, что такие преступники не должны выходить из мест лишения свободы. Или пожизненно, или расстрел. Их ничего не исправит», — отмечает Александр Сухарь.
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Спикер разъясняет, что лечить людей, которые совершили тяжелейшие преступления и унесли жизнь самого дорогого, что есть у любой семьи — детей, бессмысленно. Лечение предстоит пожизненное, а это, по словам политолога, вызовет у общества вопросы нравственности.

Политолог подчеркивает, что отсутствие смертной казни в России объясняется возражением, что под расстрел может попасть невиновный человек.

«Но я изучил практику преступлений и могу сказать, что абсолютно случайный человек крайне редко может попасть под такую статью, — делится информацией эксперт. — В деле того же маньяка Чикатило были лишь два человека, попавшие под эту статью. Но нельзя сказать, что они были случайными. Ранее они были осуждены за совершение преступлений подобного характера».
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Политолог подчеркивает, что отсутствие смертной казни в России объясняется возражением, что под расстрел может попасть невиновный человекПолитолог подчеркивает, что отсутствие смертной казни в России объясняется возражением, что под расстрел может попасть невиновный человек
Политолог подчеркивает, что отсутствие смертной казни в России объясняется возражением, что под расстрел может попасть невиновный человек
Фото: 1MI

Спикер напоминает, что ведя речь о смертной казни, следует понимать, что эта статья существует в уголовном кодексе — она не отменена.

«Но на ее ввели мораторий в связи с тем, что в 90-е годы мы вступили в Совет Европы. Это был реверанс нашему общему с Европой будущему. Решение о моратории было принято под влиянием Европы. Но сейчас у нас разные дороги с „цивилизованной Европой“, которая, на самом деле, поощряет таких преступников», — объясняет политолог.

Собеседник подчеркивает, что был и остается сторонником смертной казни. Как в отношении детей и беспомощных людей, так и в отношении преступлений терроризма, государственной измены, крупного шпионажа и коррупции в угрожающих размерах.

Ранее RostovGazeta сообщала, что поймавший Чикатило следователь подключился к поискам пропавшей ростовской спортсменки.

К поискам пропавшей ростовчанки подключился следователь, поймавший Чикатило
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