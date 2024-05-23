Потери садоводов могут достигнут 40% из-за заморозков в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
В мае в нескольких регионах России, в том числе Ростовской области, резко похолодало, что стало угрозой для будущего урожая. Губернатор Василий Голубей ввел режим ЧС из-за сильных похолоданий. В этот период люди, у которых пострадали посевы из-за непогоды смогут получить страховые выплаты.
Вадим Петров предложил вспомнить прошлогодние, менее «агрессивные» майские заморозки, которые оказали значительное влияние на агропромышленный комплекс (АПК) России, нанеся ущерб различным видам сельскохозяйственных культур, например, погибла почти треть озимой пшеницы. Научный анализ воздействия майского снегопада 2024 года на урожай в России требует рассмотрения ряда агроклиматических и биологических факторов.
По словам эксперта, в связи с изменением климата количество опасных явлений возрастает, климат «нервничает» и это становится новой нормой. Общее число их в год достигает в среднем порядка 900-1000 по всей территории России, и почти треть из них наносит значительный ущерб отраслям экономики, прежде всего АПК.
В 2023 году в целом на территории России было зафиксировано 1191 опасное явление, из которых 448 нанесли значительный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности населения. При этом с годами они становятся и более масштабными.
«Рассмотрим основные пострадавшие культуры и возможный размер ущерба по основным видам. Во-первых, зерновые культуры. Заморозки особенно опасны для озимых культур, таких как пшеница и рожь. Во-вторых, это конечно же масличные культуры, такие как подсолнечник и соя, которые страдают от низких температур. Заморозки могут привести к снижению урожайности масличных культур на 15-25%. В-третьих это фрукты и ягоды, такие как яблони, груши, вишни и клубника, которые также под угрозой из-за поздних заморозков. Потери урожая фруктов и ягод могут достигать 30-40%», — заявил эксперт.
Наиболее пострадавшими регионами стали Центральный федеральный округ, особенно Орловская и Курская области, Южный федеральный округ и Приволжский федеральный округ.
По словам собеседника, из экономических последствий для АПК можно отметить, что снижение урожайности приведет к увеличению затрат на производство и логистику, что может вызвать рост цен на сельскохозяйственную продукцию внутри страны.
Продовольственное обеспечение также будет затронуто. Снижение урожайности зерновых и масличных культур приводит к дефициту кормов для животноводства, что в свою очередь может сказаться на производстве мяса и молока.
Уменьшение экспортного потенциала зерна также может повлиять на мировые рынки. Россия является одним из крупнейших экспортеров пшеницы, и снижение экспорта может привести к росту мировых цен на зерно.
Собеседник рассказал, что может начаться рост цен на хлебобулочные изделия, растительные масла и фрукты. По прогнозам экспертов Институт аграрной экономики, цены могут вырасти на 10-15% в течение следующего года за годом заморозка. Майские заморозки нанесли значительный ущерб урожаю-2024, что приведет к экономическим последствиям для АПК и потребителей.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова рассказала RostovGazeta, что майские заморозки 2024 года не несут существенный угрозы агропромышленному комплексу России. Россия обладает огромным потенциалом в производстве сельскохозяйственной продукции особенно зерновых культур. На страну приходятся 10% пахотных земель мира, однако 70% из них расположены в зоне рискованного земледелия.
Каждый год в отдельных регионах России происходят природные события, неблагоприятно влияющие на будущий урожай. В прошлом 2023-м году ранние летние дожди снизили урожай зерновых в Краснодарском, Алтайском крае, Ростовской области. Но в целом снижение урожайности из-за погодных условий в 2023 году, по сравнению с рекордным 2022 годом, составило 3%. Однако цены на зерновые и зернобобовые в 2023 году оказались даже ниже, чем в 2022 году.
«Майские заморозки 2024 года ударили по ряду регионов нашей страны. Сельхозпроизводители 41 региона Центральной России, Поволжья и Юга страны оказались в сложной ситуации: требуются средства, чтобы засеять зерновые заново, там, где это возможно. Иначе предприятиям грозит банкротство», — заявила собеседница.
Пострадали от заморозков не только зерновые (как озимые, так и яровые) культуры, но и овощные, а также плодовые культуры. Снижение урожайности в пострадавших областях может негативно отразиться на внутренних ценах сельскохозяйственной продукции, но это зависит от того, какой урожай зерновых соберут в других регионах страны. Светлана Сазанова предположила, что если под влиянием заморозков в 2024-м году урожай снизится на 3-4%, то это не повлияет на цены зерновых на внутреннем рынке.
«При самом пессимистическом прогнозе возможен рост цен на продукты питания на 3-5% за счет роста себестоимости сельскохозяйственной продукции. Поскольку в РФ регулируют цены социально значимых товаров, то существенного влияния на благосостояние россиян такой рост цен не окажет», — отметила эксперт.
Однако, более важными задачами она назвала: в краткосрочном плане — сохранение количества отечественных сельхозпроизводителей, спасение их от банкротств, а в долгосрочном — развитие отечественной селекции зерновых и других культур, а также совершенствование технологий, содействующих спасению растений от подобных заморозков. Такие технологии в России существуют, но они пока еще слишком дороги для большей части аграриев.
Повышение же цен на зерновые на мировом рынке благоприятно скажется на доходах российских аграриев, которые смогут компенсировать за счет повышения мировых цен и за счёт экспорта зерна доходы, потерянные из-за снижения урожайности в результате майских заморозков 2024 г.