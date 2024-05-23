Потери садоводов могут достигнут 40% из-за заморозков в Ростовской области

Пострадали от заморозков не только зерновые (как озимые, так и яровые) культуры, но и овощные, а также плодовые культуры. Снижение урожайности в пострадавших областях может негативно отразиться на внутренних ценах сельскохозяйственной продукции, но это зависит от того, какой урожай зерновых соберут в других регионах страны. Светлана Сазанова предположила, что если под влиянием заморозков в 2024-м году урожай снизится на 3-4%, то это не повлияет на цены зерновых на внутреннем рынке.