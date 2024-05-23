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Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Росприроднадзор выяснил, что за черная жижа сливалась в Таганрогский залив

Росприроднадзор выяснил, что за черная жижа сливалась в Таганрогский залив

23 мая 2024, 12:05
Фото: ВК «Новобессергеневка _online»
Росприроднадзор выяснил, что за черная жижа сливалась в Таганрогский залив
Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора выявило, что в Таганрогский залив сбрасывали неочищенные сточные воды с ливневого коллектора, информирует Минприроды Ростовской области.

Напомним, что 6 мая местные жители заметили у берегов Таганрогского залива черную вонючую жижу. Позже специалисты управления провели выездные обследования и отборы проб воды.

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22 мая прошло обследование городского ливневого коллектора. Специалисты искали в его внутренней части отверстия и заделывали их. Отмечается, что в момент проведения работ вода была без признаков загрязнения.

А 27 мая состоится заседание представителей региональных структур, на котором разработают меры борьбы с дальнейшими попытками загрязнения Таганрогского залива.

Ранее ростовчане заметили, что вода в реке Дон резко стала фиолетовой.

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#Регина Симакова#Общество#Город#Ростовская область#Природа#Таганрогский залив#Загрязнение экологии#Загрязнение реки#Водоемы#Сточные воды#Происшествия
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