Росприроднадзор выяснил, что за черная жижа сливалась в Таганрогский залив

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Напомним, что 6 мая местные жители заметили у берегов Таганрогского залива черную вонючую жижу. Позже специалисты управления провели выездные обследования и отборы проб воды.
22 мая прошло обследование городского ливневого коллектора. Специалисты искали в его внутренней части отверстия и заделывали их. Отмечается, что в момент проведения работ вода была без признаков загрязнения.
А 27 мая состоится заседание представителей региональных структур, на котором разработают меры борьбы с дальнейшими попытками загрязнения Таганрогского залива.
Ранее ростовчане заметили, что вода в реке Дон резко стала фиолетовой.