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Ростовчанке в сетевом магазине правильного питания продали рыбу с гельминтами

Ростовчанке в сетевом магазине правильного питания продали рыбу с гельминтами

23 мая 2024, 09:00
Фото: wikimedia.org
Ростовчанке в сетевом магазине правильного питания продали рыбу с гельминтами
Жительница Ростова-на-Дону приобрела горбушу в популярном сетевом магазине правильного питания. Придя домой она обнаружила, что в рыбе есть глисты, сообщает паблик «Это Ростов, детка!».

Ростовчанка купила красную рыбу и обнаружила в ней гельминтов. Она написала в поддержку магазина и объяснила всю ситуацию. В магазине ответили, что в это нет ничего страшного, так как паразиты при заморозке умирают. При температуре -20 градусов они будут безвредны через двое суток, а при -4 — через 25–30 дней. Женщина недовольна тем, что продавец знает, что продает товар с червями, и продолжает это делать.

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Ростовчанке в сетевом магазине правильного питания продали рыбу с гельминтамиРостовчанке в сетевом магазине правильного питания продали рыбу с гельминтами
Ростовчанке в сетевом магазине правильного питания продали рыбу с гельминтами
Фото: ВК «Это Ростов, детка!»

Подписчики отмечают, что им тоже попадалась рыба с сюрпризом: «Мне живые попадались пару лет назад. Ответили так же. И я понимаю, что термически обработать и все ок, но на психологическом уровне есть такую рыбу не хочется, когда в ней глисты копошатся во всю».

Ранее в другом сетевом магазине жительница Ростовской области купила глазированный арахис с червями.

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