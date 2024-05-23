Ростовчанке в сетевом магазине правильного питания продали рыбу с гельминтами

Ростовчанка купила красную рыбу и обнаружила в ней гельминтов. Она написала в поддержку магазина и объяснила всю ситуацию. В магазине ответили, что в это нет ничего страшного, так как паразиты при заморозке умирают. При температуре -20 градусов они будут безвредны через двое суток, а при -4 — через 25–30 дней. Женщина недовольна тем, что продавец знает, что продает товар с червями, и продолжает это делать.