Синоптик Вильфанд предупредил о возможных заморозках в Ростовской области

Вильфанд рассказал, что последние дни температура воздуха приблизилась к климатическим нормам. Однако заморозки не торопятся покидать Ростовскую область. Антициклон может принести минусовую температуру еще не раз, а жителям области в ближайшее время не стоит ждать резкого потепления.