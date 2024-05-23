rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:56

Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Синоптик Вильфанд сообщил о возможных заморозках в Ростовской области

Синоптик Вильфанд предупредил о возможных заморозках в Ростовской области

23 мая 2024, 10:56
Фото: Unsplash
Синоптик Вильфанд сообщил о возможных заморозках в Ростовской области
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Ростовской области о возможных ночных заморозках. Синоптик отмечает, что лета ждать еще рано, сообщает «Российская газета».

Вильфанд рассказал, что последние дни температура воздуха приблизилась к климатическим нормам. Однако заморозки не торопятся покидать Ростовскую область. Антициклон может принести минусовую температуру еще не раз, а жителям области в ближайшее время не стоит ждать резкого потепления.

Морозы вернутся в Ростовскую область с 17 мая
Узнать подробнее

Отметим, что теплая погода уже пришла в центральную часть России, а также в Сибирь.

Ранее RostovGazeta писала о том, что гибель урожая в заморозки привела к повышению цен. Стоимость ряда продуктов вырастет до 10%.

До этого стало известно, что резкое похолодание негативно отразилось на виноградниках в Ростовской области.

Читайте также:
Синоптик Вильфанд предупредил о возвращении заморозков в Ростовскую областьТаганрогский залив убивают черной жижей, а заморозки оставили дончан без фруктовЗаморозки уничтожили урожай фруктов и ягод на севере Ростовской области
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Погода#Урожай#Холод#Заморозки#Антициклон
Подпишитесь
В Ростове объявили план-перехват, а магазинам запретили торговать спиртными напитками
Вчера, 16:24
Политолог Абросимов рассказал, как примут решение о смене донского губернатора
Вчера, 13:38
«Цветная и воняет»: вода в реке Дон в Ростове резко стала фиолетовой
Вчера, 19:02
Миллионера из Ростовской области против воли вернули из Греции в РФ
Вчера, 12:28
Пенсионерка погибла под колесами грузового поезда в Ростовской области
Вчера, 11:13
Альфа-Банк стал официальным партнером Федерации сквоша России
Вчера, 12:58
"