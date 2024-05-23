Синоптик Вильфанд предупредил о возможных заморозках в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Вильфанд рассказал, что последние дни температура воздуха приблизилась к климатическим нормам. Однако заморозки не торопятся покидать Ростовскую область. Антициклон может принести минусовую температуру еще не раз, а жителям области в ближайшее время не стоит ждать резкого потепления.
Отметим, что теплая погода уже пришла в центральную часть России, а также в Сибирь.
Ранее RostovGazeta писала о том, что гибель урожая в заморозки привела к повышению цен. Стоимость ряда продуктов вырастет до 10%.
До этого стало известно, что резкое похолодание негативно отразилось на виноградниках в Ростовской области.