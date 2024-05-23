Синоптики прогнозируют опасный уровень УФ-излучения в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
С 23 по 25 мая в Ростове солнечное ультрафиолетовое излучение достигнет высокого уровня опасности. Так, в четверг, 23 мая ожидается ясная теплая погода. К 12.00 мск УФ-индекс поднимется до 8 баллов из 11 возможных. Данный показатель считается довольно опасным для человека. К 15.00 мск уровень опуститься до 6 баллов, а к 18.00 можно смело находиться на солнце.
В пятницу, 24 мая складывается похожая ситуация. Синоптики прогнозируют солнечную и жаркую погоду. Ультрафиолетовое излучение будет равно 8 баллам и понизится только к вечеру. В этот день также не рекомендуется находиться под прямыми лучами солнца.
В субботу, 25 мая УФ-индекс поднимется уже до 9 баллов. Есть высокая вероятность обгореть, получить ожоги или солнечный удар. На улицу лучше выходить после 15.00, когда уровень излучения снизиться до 6 баллов. Если вы вышли на прогулку в полдень, то необходимо наносить солнцезащитные средства, надевать головные уборы и светлую одежду.
Ранее стало известно, когда потеплеет до +28 градусов в Ростове-на-Дону.