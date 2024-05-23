Синоптики прогнозируют опасный уровень УФ-излучения в Ростове-на-Дону

С 23 по 25 мая в Ростове солнечное ультрафиолетовое излучение достигнет высокого уровня опасности. Так, в четверг, 23 мая ожидается ясная теплая погода. К 12.00 мск УФ-индекс поднимется до 8 баллов из 11 возможных. Данный показатель считается довольно опасным для человека. К 15.00 мск уровень опуститься до 6 баллов, а к 18.00 можно смело находиться на солнце.