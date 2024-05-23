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Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Синоптики прогнозируют опасный уровень УФ-излучения в Ростове-на-Дону

Синоптики прогнозируют опасный уровень УФ-излучения в Ростове-на-Дону

23 мая 2024, 10:26
Фото: Unsplash
Синоптики прогнозируют опасный уровень УФ-излучения в Ростове-на-Дону
Три дня в Ростове-на-Дону будет держаться высокий уровень ультрафиолетового излучения. Синоптики предупредили об опасном воздействии солнечных лучей, сообщает Gismeteo.

С 23 по 25 мая в Ростове солнечное ультрафиолетовое излучение достигнет высокого уровня опасности. Так, в четверг, 23 мая ожидается ясная теплая погода. К 12.00 мск УФ-индекс поднимется до 8 баллов из 11 возможных. Данный показатель считается довольно опасным для человека. К 15.00 мск уровень опуститься до 6 баллов, а к 18.00 можно смело находиться на солнце.

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В пятницу, 24 мая складывается похожая ситуация. Синоптики прогнозируют солнечную и жаркую погоду. Ультрафиолетовое излучение будет равно 8 баллам и понизится только к вечеру. В этот день также не рекомендуется находиться под прямыми лучами солнца.

В субботу, 25 мая УФ-индекс поднимется уже до 9 баллов. Есть высокая вероятность обгореть, получить ожоги или солнечный удар. На улицу лучше выходить после 15.00, когда уровень излучения снизиться до 6 баллов. Если вы вышли на прогулку в полдень, то необходимо наносить солнцезащитные средства, надевать головные уборы и светлую одежду.

Ранее стало известно, когда потеплеет до +28 градусов в Ростове-на-Дону.

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