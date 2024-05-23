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Published Сегодня, 15:24

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

Смертельное ДТП с зерновозом, фурой и мотоциклом произошло в Ростовской области

Смертельное ДТП с зерновозом, фурой и мотоциклом произошло в Ростовской области

23 мая 2024, 15:24
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Смертельное ДТП с зерновозом, фурой и мотоциклом произошло в Ростовской области
Смертельное столкновение произошло на трассе «Ростов — Таганрог», сообщили в Госавтоинспекции.

Авария случилась днем 23 мая. Водитель мотоцикла Harley-Davidson во время обгона грузовика MAN влетел в зерновоз, ехавший во встречном направлении. После удара зерновоз отлетел на большегруз и перевернулся. Машины буквально разломало на части. Трассу же засыпало зерном.

Мотоциклист и водитель фуры погибли на месте. Водитель зерновоза с тяжелейшими травмами госпитализирован.

одитель зерновоза с тяжелейшими травмами госпитализирован.одитель зерновоза с тяжелейшими травмами госпитализирован.
одитель зерновоза с тяжелейшими травмами госпитализирован.
Фото: ГИБДД по Ростовской области

Расследованием трагического инцидента занимаются правоохранительные органы.

Ранее три фуры столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.

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