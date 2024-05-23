Смертельное ДТП с зерновозом, фурой и мотоциклом произошло в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Авария случилась днем 23 мая. Водитель мотоцикла Harley-Davidson во время обгона грузовика MAN влетел в зерновоз, ехавший во встречном направлении. После удара зерновоз отлетел на большегруз и перевернулся. Машины буквально разломало на части. Трассу же засыпало зерном.
Мотоциклист и водитель фуры погибли на месте. Водитель зерновоза с тяжелейшими травмами госпитализирован.
Расследованием трагического инцидента занимаются правоохранительные органы.
Ранее три фуры столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.