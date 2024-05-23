Только 16% ростовчан рассчитывают жить на пенсию в старости

Опрос проводился среди работающих жителей Ростова-на-Дону. Выяснилось, что 45% респондентов решили, что не будут трудиться после пенсии и уже нашли источники дохода для будущей старости. Жить на пенсионные выплаты рассчитывают лишь 16% ростовчан. Еще 15% хотят жить на пенсию, но и параллельно делают накопления. Иметь доход в виде пенсии и пассивного дохода от сдачи жилья или бизнеса планируют 14% опрошенных.