Только 16% ростовчан рассчитывают жить на пенсию в старости

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Опрос проводился среди работающих жителей Ростова-на-Дону. Выяснилось, что 45% респондентов решили, что не будут трудиться после пенсии и уже нашли источники дохода для будущей старости. Жить на пенсионные выплаты рассчитывают лишь 16% ростовчан. Еще 15% хотят жить на пенсию, но и параллельно делают накопления. Иметь доход в виде пенсии и пассивного дохода от сдачи жилья или бизнеса планируют 14% опрошенных.
Отметим, что ростовчане вошли в топ среди жителей крупных городов РФ, где чаще всего заранее планируют выход на пенсию. Для сравнения — в соседнем Краснодаре число горожан, решивших не работать в старости, составляет 38%. Москвичи не намного обогнали ростовчан. Там заранее готовят финансовую подушку для старости 46% опрошенных.
Ранее ростовчанам рассказали, как досрочно выйти на пенсию.