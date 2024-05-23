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Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Заранее подготовиться к выходу на пенсию планируют 45% ростовчан

Только 16% ростовчан рассчитывают жить на пенсию в старости

23 мая 2024, 06:28
Фото: Изображение Midjourney
Заранее подготовиться к выходу на пенсию планируют 45% ростовчан
Заранее подготовиться к выходу на пенсию планируют 45% ростовчан, следует из данных «Авито Работа», предоставленных RostovGazeta.

Опрос проводился среди работающих жителей Ростова-на-Дону. Выяснилось, что 45% респондентов решили, что не будут трудиться после пенсии и уже нашли источники дохода для будущей старости. Жить на пенсионные выплаты рассчитывают лишь 16% ростовчан. Еще 15% хотят жить на пенсию, но и параллельно делают накопления. Иметь доход в виде пенсии и пассивного дохода от сдачи жилья или бизнеса планируют 14% опрошенных.

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Отметим, что ростовчане вошли в топ среди жителей крупных городов РФ, где чаще всего заранее планируют выход на пенсию. Для сравнения — в соседнем Краснодаре число горожан, решивших не работать в старости, составляет 38%. Москвичи не намного обогнали ростовчан. Там заранее готовят финансовую подушку для старости 46% опрошенных.

Ранее ростовчанам рассказали, как досрочно выйти на пенсию.

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