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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Десятки бань сгорели в Ростовской области

Три десятка бань сгорели в Ростовской области

23 мая 2024, 14:03
Фото: wikimedia.org
Десятки бань сгорели в Ростовской области
С начала года пожарные ликвидировали огонь в 30 банях в регионе, сообщила пресс-служба управления МЧС по Ростовской области.

Спасатели обратили внимание на участившиеся пожары в банях. За первые пять месяцев этого года пожарные выезжали на тушение бань 30 раз. Последний инцидент произошел накануне на улице Безымянная балка в Ростове. Там причиной пожара в бане стал перекал печи.

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В МЧС напомнили, что в банях нельзя оставлять без присмотра затопленную печь и допускать ее перекаливания. Также важно постоянно следить за исправностью дымохода.

Напомним, 23 мая два автобуса сгорели на строящемся автовокзале в Ростове-на-Дону. Дым от пожара распространился по всей Нахичевани и частично центру города.

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