Три десятка бань сгорели в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Спасатели обратили внимание на участившиеся пожары в банях. За первые пять месяцев этого года пожарные выезжали на тушение бань 30 раз. Последний инцидент произошел накануне на улице Безымянная балка в Ростове. Там причиной пожара в бане стал перекал печи.
В МЧС напомнили, что в банях нельзя оставлять без присмотра затопленную печь и допускать ее перекаливания. Также важно постоянно следить за исправностью дымохода.
Напомним, 23 мая два автобуса сгорели на строящемся автовокзале в Ростове-на-Дону. Дым от пожара распространился по всей Нахичевани и частично центру города.