Три десятка бань сгорели в Ростовской области

Спасатели обратили внимание на участившиеся пожары в банях. За первые пять месяцев этого года пожарные выезжали на тушение бань 30 раз. Последний инцидент произошел накануне на улице Безымянная балка в Ростове. Там причиной пожара в бане стал перекал печи.