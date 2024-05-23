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В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» столкнулись три фуры

Три фуры столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

23 мая 2024, 07:50
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» столкнулись три фуры
В Каменском районе Ростовской области произошло ДТП с участием трех фур. Есть пострадавшие, сообщает областной УГИБДД.

Днем 22 мая на 918 километре трассы М-4 «Дон» три фуры попали в дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 47-летний водитель грузового автомобиля Scania не выдержал безопасную дистанцию и врезался в такую же фуру, которая ехала впереди него. 33-летний водитель второй Scania из-за удара по инерции выехал на встречную полосу и на высокой скорости влетел в попутный автомобиль Mercedes-Benz Actros.

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Кабина фуры, которая стала причиной ДТП, оказалась полностью смята, бампер покорежен, а лобовое стекло разбито. Водитель Scania получил сертезные травмы. Его доставили в больницу.

Ранее в Ростовской области не далеко от этого же место на 923 километре также произошла авария, в которой пострадал ребенок.

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