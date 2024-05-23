Три фуры столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Днем 22 мая на 918 километре трассы М-4 «Дон» три фуры попали в дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 47-летний водитель грузового автомобиля Scania не выдержал безопасную дистанцию и врезался в такую же фуру, которая ехала впереди него. 33-летний водитель второй Scania из-за удара по инерции выехал на встречную полосу и на высокой скорости влетел в попутный автомобиль Mercedes-Benz Actros.