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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Замглавы Генштаба Шамарину из Таганрога грозит до 15 лет лишения свободы

Уроженцу Таганрога замглавы Генштаба Шамарину грозит до 15 лет лишения свободы

23 мая 2024, 14:02
Фото: Минобороны РФ
Замглавы Генштаба Шамарину из Таганрога грозит до 15 лет лишения свободы
На счета генерала Вадима Шамарина наложен арест, сообщает ТАСС.

Генерал-лейтенанта, начальника главного управления связи ВС РФ Вадима Шамарина арестовали по подозрению в получении особо крупной взятки. Следствие наложило арест на его счета, недвижимость и активы.

Подробностей дела официально пока не разглашали. Известно, что сумма предполагаемой взятки составляет один миллион рублей. Если вину Шамарина докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Арестован начальник главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин из Таганрога
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Расследование еще продолжается. До 23 июля генерал-лейтенант будет находиться под арестом.

Напомним, Вадим Шамарин родился в 1971 году в Таганроге. Он окончил академию Генштаба ВС РФ. За время многолетней службы он получил несколько наград. Успел он и нажить обширное имущество в виде нескольких квартир и машин. Его официальные доходы превышали два миллиона рублей в год.

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