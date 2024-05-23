Уроженцу Таганрога замглавы Генштаба Шамарину грозит до 15 лет лишения свободы

Напомним, Вадим Шамарин родился в 1971 году в Таганроге. Он окончил академию Генштаба ВС РФ. За время многолетней службы он получил несколько наград. Успел он и нажить обширное имущество в виде нескольких квартир и машин. Его официальные доходы превышали два миллиона рублей в год.