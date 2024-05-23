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Published Сегодня, 16:59

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В России снизят ставки по безопасной ипотеке на ИЖС с аккредитивом

В России снизят ставки по безопасной ипотеке на ИЖС с аккредитивом

23 мая 2024, 16:59
Фото: Изображение Midjourney
За последнее время объем ипотечных кредитов выданных в РФ на возведение частного жилья резко вырос. При этом власти также поддерживают сегмент частного домостроения, в том числе, с помощью льготных ипотечных программ, в пределах которых можно заключить ипотечный договор по выгодным ставкам.

Банки, со своей стороны, улучшают условия по ипотеке на частное домостроение при использовании аккредитивной схемы расчетов с подрядчиками.

Эта схема предполагает, что размещенные на аккредитиве средства перечисляются подрядчику на отдельный этап строительства после того, как работы по предыдущему этапу будут завершены.

Как отмечает заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков, защита средств покупателей частного жилья имеет принципиальное значение для развития ИЖС-сектора.

«Мы стимулируем аккредитивную схему расчетов в этом сегменте как еще один механизм „безопасной ипотеки“, дополняющий модель с эскроу», — прокомментировал представитель банка.

По словам Алексея Косякова, доля клиентов, которых потенциально могут заинтересовать аккредитивы, составляет около 80%. До конца 2024 года банк планирует оформить кредитов с аккредитивом на общую сумму более 12 миллиардов рублей.

Аналитики банка провели расчеты и пришли к выводу, что переплата по ипотечному кредиту, например, в шесть миллионов рублей сроком на 20 лет по программе для семей с детьми, с учетом улучшения условий кредитования сократится на 245 000 рублей, а экономия на каждом из ежемесячных платежей составит более 1000 рублей.

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