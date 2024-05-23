В России снизят ставки по безопасной ипотеке на ИЖС с аккредитивом

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:00
Updated Сегодня, 17:00
Банки, со своей стороны, улучшают условия по ипотеке на частное домостроение при использовании аккредитивной схемы расчетов с подрядчиками.
Эта схема предполагает, что размещенные на аккредитиве средства перечисляются подрядчику на отдельный этап строительства после того, как работы по предыдущему этапу будут завершены.
Как отмечает заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков, защита средств покупателей частного жилья имеет принципиальное значение для развития ИЖС-сектора.
«Мы стимулируем аккредитивную схему расчетов в этом сегменте как еще один механизм „безопасной ипотеки“, дополняющий модель с эскроу», — прокомментировал представитель банка.
По словам Алексея Косякова, доля клиентов, которых потенциально могут заинтересовать аккредитивы, составляет около 80%. До конца 2024 года банк планирует оформить кредитов с аккредитивом на общую сумму более 12 миллиардов рублей.
Аналитики банка провели расчеты и пришли к выводу, что переплата по ипотечному кредиту, например, в шесть миллионов рублей сроком на 20 лет по программе для семей с детьми, с учетом улучшения условий кредитования сократится на 245 000 рублей, а экономия на каждом из ежемесячных платежей составит более 1000 рублей.