В России снизят ставки по безопасной ипотеке на ИЖС с аккредитивом

Аналитики банка провели расчеты и пришли к выводу, что переплата по ипотечному кредиту, например, в шесть миллионов рублей сроком на 20 лет по программе для семей с детьми, с учетом улучшения условий кредитования сократится на 245 000 рублей, а экономия на каждом из ежемесячных платежей составит более 1000 рублей.