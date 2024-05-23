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Posted Сегодня, 14:53

Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 15:00

Updated Сегодня, 15:00

В Ростов возвращается Кушнарев, а на границе региона ввели жесткие ограничения

В Ростов возвращается Кушнарев, а небо озарилось космическим мусором

23 мая 2024, 14:53
Фото: unsplash
В Ростов возвращается Кушнарев, а на границе региона ввели жесткие ограничения
В Ростовскую область на должность главы Минтранса возвращается экс-мэр Виталий Кушнарев, тем временем губернатор ввел ограничения на границе региона, а в небе над Ростовом пролетел космический мусор.

Возвращение

«Ведомости. Юг» сообщили, что на работу в Ростовскую область возвращается экс-мэр Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев. С 2021 года он являлся депутатом Госдумы и входил там в Комитет по строительству и ЖКХ.

Кушнарев сложил с себя депутатские полномочия и намерен вернуться в Ростовскую область. Тут он займет освободившийся пост главы Минстроя. Официально громкое назначение еще не анонсировалось.

Напомним, главой администрации Ростова Кушнарев был с 2016 года в течение трех лет, после чего покинул этот пост.

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«Ведомости. Юг» сообщили, что на работу в Ростовскую область возвращается экс-мэр Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев.«Ведомости. Юг» сообщили, что на работу в Ростовскую область возвращается экс-мэр Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев.
«Ведомости. Юг» сообщили, что на работу в Ростовскую область возвращается экс-мэр Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев.
Фото: donland.ru

Ограничения на границе

Губернатор Василий Голубев подписал указ об установлении пятикилометровой особой зоны на административной границе с ЛНР и ДНР. Здесь отныне действует особый режим, аналогичный погранзоне.

Так, находиться и передвигаться здесь можно только при наличии документов, подтверждающих личность. Чтобы попасть в 100-метровую зону, нужно за 12 часов до планируемого посещения уведомить погрануправление ФСБ России.

Ограничения глава региона объяснил необходимостью защитить область от проникновения террористов, незаконного перемещения оружия и боеприпасов.

Позже Голубев дал еще одно пояснение. Он заверил, что пункты пропуска на границе будут работать в привычном режиме. Владельцы земельных участков, расположенных в стометровой полосе в пределах особой зоны, могут находиться здесь без ограничений. Это же касается сотрудников госучреждений, которые выполняют служебные задачи.

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Здесь отныне действует особый режим, аналогичный погранзоне.Здесь отныне действует особый режим, аналогичный погранзоне.
Здесь отныне действует особый режим, аналогичный погранзоне.
Фото: donland.ru

Космический мусор

Жители Ростова минувшим вечером заметили в небе неопознанный объект. Он был похож на комету и оставлял за собой огненный след.

Астроном Николай Демин пояснил ТАСС, что горожане видели в небе космический мусор. К нему, например, могут относиться фрагменты давно вышедшего из строя космического аппарата.

В сети появлялись предположения, что в атмосферу вошел один из спутников Илона Маска. Но точных данных об этом нет.

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