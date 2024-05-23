В Ростов возвращается Кушнарев, а небо озарилось космическим мусором

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
«Ведомости. Юг» сообщили, что на работу в Ростовскую область возвращается экс-мэр Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев. С 2021 года он являлся депутатом Госдумы и входил там в Комитет по строительству и ЖКХ.
Кушнарев сложил с себя депутатские полномочия и намерен вернуться в Ростовскую область. Тут он займет освободившийся пост главы Минстроя. Официально громкое назначение еще не анонсировалось.
Напомним, главой администрации Ростова Кушнарев был с 2016 года в течение трех лет, после чего покинул этот пост.
Губернатор Василий Голубев подписал указ об установлении пятикилометровой особой зоны на административной границе с ЛНР и ДНР. Здесь отныне действует особый режим, аналогичный погранзоне.
Так, находиться и передвигаться здесь можно только при наличии документов, подтверждающих личность. Чтобы попасть в 100-метровую зону, нужно за 12 часов до планируемого посещения уведомить погрануправление ФСБ России.
Ограничения глава региона объяснил необходимостью защитить область от проникновения террористов, незаконного перемещения оружия и боеприпасов.
Позже Голубев дал еще одно пояснение. Он заверил, что пункты пропуска на границе будут работать в привычном режиме. Владельцы земельных участков, расположенных в стометровой полосе в пределах особой зоны, могут находиться здесь без ограничений. Это же касается сотрудников госучреждений, которые выполняют служебные задачи.
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