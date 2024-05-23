В Ростов возвращается Кушнарев, а небо озарилось космическим мусором

Позже Голубев дал еще одно пояснение. Он заверил, что пункты пропуска на границе будут работать в привычном режиме. Владельцы земельных участков, расположенных в стометровой полосе в пределах особой зоны, могут находиться здесь без ограничений. Это же касается сотрудников госучреждений, которые выполняют служебные задачи.