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В Ростове реконструируют ОКБ №2 и построят онкодиспансер к 2027 году

В Ростове реконструируют ОКБ №2 и построят онкодиспансер

23 мая 2024, 11:22
В Ростове реконструируют ОКБ №2 и построят онкодиспансер к 2027 году
В Ростове-на-Дону реконструируют Областную клиническую больницу №2 и построят онкологический диспансер. Правительство области инвестирует около 10 миллиардов в оба проекта, распоряжения с подписью губернатора Голубева размещены на портале правовой информации региона.

Губернатор Василий Голубев подписал распоряжение согласно, которому к концу 2027 года завершится пятая очередь реконструкции ГБУ РО «Областной клинической больницы №2». Предполагаемая стоимость работ оценивается в 7,6 миллиарда рублей.

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Второе распоряжение касается строительства Онкологического диспансера. Медучреждение будет находиться на переулке Закарпатском, 2. Онкодиспансер будет двухэтажный, его планируют сдать в конце 2026 года. На его строительство направят примерно 2,1 миллиарда рублей.

Ранее стало известно о том, что на стадионе «Труд» в Ростове построят Дворец спорта к 2026 году.

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