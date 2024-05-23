В Ростове реконструируют ОКБ №2 и построят онкодиспансер

Второе распоряжение касается строительства Онкологического диспансера. Медучреждение будет находиться на переулке Закарпатском, 2. Онкодиспансер будет двухэтажный, его планируют сдать в конце 2026 года. На его строительство направят примерно 2,1 миллиарда рублей.