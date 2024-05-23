В Ростове реконструируют ОКБ №2 и построят онкодиспансер

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Губернатор Василий Голубев подписал распоряжение согласно, которому к концу 2027 года завершится пятая очередь реконструкции ГБУ РО «Областной клинической больницы №2». Предполагаемая стоимость работ оценивается в 7,6 миллиарда рублей.
Второе распоряжение касается строительства Онкологического диспансера. Медучреждение будет находиться на переулке Закарпатском, 2. Онкодиспансер будет двухэтажный, его планируют сдать в конце 2026 года. На его строительство направят примерно 2,1 миллиарда рублей.
Ранее стало известно о том, что на стадионе «Труд» в Ростове построят Дворец спорта к 2026 году.