В Ростовской области осудят владельцев заправки с опасным топливом

Так, в области функционировала автозаправочная станция, которая предоставляла водителям сжиженный углеводородный газ без лицензии на эксплуатацию взрывоопасных объектов первого, второго и третьего класса. Также было установлено, что продаваемое топливо не отвечало требованиям безопасности. На предпринимателей завели уголовное дело за незаконную деятельность.