В Ростовской области осудят владельцев заправки с опасным топливом

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Так, в области функционировала автозаправочная станция, которая предоставляла водителям сжиженный углеводородный газ без лицензии на эксплуатацию взрывоопасных объектов первого, второго и третьего класса. Также было установлено, что продаваемое топливо не отвечало требованиям безопасности. На предпринимателей завели уголовное дело за незаконную деятельность.
В настоящий момент следователи собрали доказательную базу и завершили расследование этого дела. Теперь уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
Ранее жителя Ростова осудят за установку прослушки. Мужчина поставил жучок в машине бывшей жены.