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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

В Ростовской области осудят владельцев заправки с опасным топливом

В Ростовской области осудят владельцев заправки с опасным топливом

23 мая 2024, 14:07
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области осудят владельцев заправки с опасным топливом
В Миллеровском районе Ростовской области Следком завершил расследование по делу владельцев автозаправки, которая работала без лицензии на эксплуатацию взрывоопасных объектов, сообщает ведомство.

Так, в области функционировала автозаправочная станция, которая предоставляла водителям сжиженный углеводородный газ без лицензии на эксплуатацию взрывоопасных объектов первого, второго и третьего класса. Также было установлено, что продаваемое топливо не отвечало требованиям безопасности. На предпринимателей завели уголовное дело за незаконную деятельность.

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В настоящий момент следователи собрали доказательную базу и завершили расследование этого дела. Теперь уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее жителя Ростова осудят за установку прослушки. Мужчина поставил жучок в машине бывшей жены.

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#Регина Симакова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Транспорт#Заправки#Следственный комитет#Взрывоопасные предметы#Автозаправочная станция
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