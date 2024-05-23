В Ростовской области предложили штрафовать за выгул собак без намордников

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
В Ростовской области и других регионах страны могут ввести штрафы за выгул собак опасных пород без специальных аксессуаров таких, как намордник и поводок. За нарушение предусмотрены два варианта наказания: предупреждение и штраф от одной до трех тысяч рублей.
Правительство РФ в отзыве отмечает, что указанная норма кодекса распространяется в том числе на выгул собак потенциально опасных пород без поводка и намордника, в связи с чем данная инициатива является избыточной. А инициаторы законопроекта считают, что введение наказания — это злободневная мера, которая востребована обществом.
Ранее в Ростовской области ввели штрафную систему для самокатчиков. За нарушения ПДД их будут штрафовать на 800 рублей.