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Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

В Ростовской области будут штрафовать за выгул собак без намордников

В Ростовской области предложили штрафовать за выгул собак без намордников

23 мая 2024, 09:15
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области будут штрафовать за выгул собак без намордников
В Госдуму внесли законопроект о введении штрафных санкций за выгул собак без намордника и поводка. За нарушение правил хозяин питомца может получить штраф до 3000 рублей, сообщает ТАСС.

В Ростовской области и других регионах страны могут ввести штрафы за выгул собак опасных пород без специальных аксессуаров таких, как намордник и поводок. За нарушение предусмотрены два варианта наказания: предупреждение и штраф от одной до трех тысяч рублей.

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Правительство РФ в отзыве отмечает, что указанная норма кодекса распространяется в том числе на выгул собак потенциально опасных пород без поводка и намордника, в связи с чем данная инициатива является избыточной. А инициаторы законопроекта считают, что введение наказания — это злободневная мера, которая востребована обществом.

Ранее в Ростовской области ввели штрафную систему для самокатчиков. За нарушения ПДД их будут штрафовать на 800 рублей.

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