Верховный суд решил судьбу маленькой ростовчанки, унаследовавшей долги отца

Точная сумма долгов не упоминается в документации суда. Известно, что мужчина вместе с женой и дочерью проживали в квартире в Ростове. После смерти отца семейства вдова унаследовала половину жилья. Другая половина отошла несовершеннолетней. Они впоследствии отказались от своих долей в квартире, и она перешла в муниципальную собственность.