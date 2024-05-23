rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:00

Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Банк пытался взыскать с несовершеннолетней ростовчанки долги по кредитам ее умершего отца

Верховный суд решил судьбу маленькой ростовчанки, унаследовавшей долги отца

23 мая 2024, 16:00
Фото: 1MI
Банк пытался взыскать с несовершеннолетней ростовчанки долги по кредитам ее умершего отца
Банк пытался взыскать с несовершеннолетней ростовчанки долги по кредитам ее умершего отца, сообщается в материалах дела Верховного суда.

Точная сумма долгов не упоминается в документации суда. Известно, что мужчина вместе с женой и дочерью проживали в квартире в Ростове. После смерти отца семейства вдова унаследовала половину жилья. Другая половина отошла несовершеннолетней. Они впоследствии отказались от своих долей в квартире, и она перешла в муниципальную собственность.

Позднее банк, которому задолжал покойный, обратился к несовершеннолетней с иском по кредитной карте отца. Сумма долгов составила около полумиллиона. Девочка все еще проживала в квартире умершего отца. На этом основании суд встал на сторону банка, посчитав, что ребенок принял наследство и должен отвечать по долгам.

Бастрыкин потребовал доклад о деле о выселении семьи участника СВО под Ростовом
Узнать подробнее

Верховный суд отменил это решение и отправил дело на пересмотр. Он указал, что все сделки с имуществом несовершеннолетних совершаются к их выгоде. Также ВС обратил внимание, что суд первой инстанции не учел всех доводов ответчика.

Ранее суд разрешил жительнице Германии получить наследство в Ростовской области.

Читайте также:
Власти Ростовской области массово проверят магазины, торгующие алкоголемДроны для поиска нелегальных мигрантов запустили в Ростовской областиГражданских жен участников СВО приравняют к законным в Ростовской области
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь
В Ростовской области осудят владельцев заправки с опасным топливом
Сегодня, 14:07
Три десятка бань сгорели в Ростовской области
Сегодня, 14:03
Масштабную проверку провели в полиции Таганрога после коррупционного скандала
Сегодня, 14:00
Донской губернатор Голубев рассказал, что изменится на границе с ЛНР и ДНР
Сегодня, 13:13
Бывшего мэра Ростова Кушнарева досрочно лишили мандата депутата Госдумы
Сегодня, 12:58
Град и ветер свыше 80 километров в час обрушатся на Ростовскую область
Сегодня, 12:48
"