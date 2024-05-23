Верховный суд решил судьбу маленькой ростовчанки, унаследовавшей долги отца

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Точная сумма долгов не упоминается в документации суда. Известно, что мужчина вместе с женой и дочерью проживали в квартире в Ростове. После смерти отца семейства вдова унаследовала половину жилья. Другая половина отошла несовершеннолетней. Они впоследствии отказались от своих долей в квартире, и она перешла в муниципальную собственность.
Позднее банк, которому задолжал покойный, обратился к несовершеннолетней с иском по кредитной карте отца. Сумма долгов составила около полумиллиона. Девочка все еще проживала в квартире умершего отца. На этом основании суд встал на сторону банка, посчитав, что ребенок принял наследство и должен отвечать по долгам.
Верховный суд отменил это решение и отправил дело на пересмотр. Он указал, что все сделки с имуществом несовершеннолетних совершаются к их выгоде. Также ВС обратил внимание, что суд первой инстанции не учел всех доводов ответчика.
Ранее суд разрешил жительнице Германии получить наследство в Ростовской области.