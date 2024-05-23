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Published Сегодня, 06:30

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Updated Сегодня, 06:59

Видео полыхающих на Шолохова в Ростове-на-Дону автобусов появилось в Сети

Видео полыхающих на Шолохова в Ростове-на-Дону автобусов появилось в Сети

23 мая 2024, 06:30
Фото: 23.mchs.gov.ru / для иллюстрации
Видео полыхающих на Шолохова в Ростове-на-Дону автобусов появилось в Сети
В Ростове-на-Дону на проспекте Шолохова произошло возгорание двух автобусов, сообщили в региональном УМЧС.

Изначально о пожаре рассказали местные жители в соцсетях, так как увидели черные клубы дыма. Очевидцы заметили воспламенившиеся автобусы на стоянке, сняли видео и разместили в Сети. На тот момент салон одного из них находился полностью в огне.

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Видео полыхающих на Шолохова в Ростове-на-Дону автобусов появилось в Сети
Видео: ТГ-канал «Новости Ростова»

Теперь в региональном УМЧС дали комментарий и сообщили, что возгорание началось на открытой площадке.

«Пожар удалось ликвидировать на площади 40 квадратных метров. Никто не пострадал», — говорится в публикации. Информации о причинах возгорания пока нет.

Добавим, что рядом с местом возгорания находится Центральный автовокзал.

Ранее СПА-клуб полыхал в Ростове-на-Дону на площади 500 квадратных метров.

До этого стало известно, почему загорелся дом Эрберга в историческом центре Ростова.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Автобусы#Пожар#Шолохова#Происшествия
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