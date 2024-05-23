Видео полыхающих на Шолохова в Ростове-на-Дону автобусов появилось в Сети

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Изначально о пожаре рассказали местные жители в соцсетях, так как увидели черные клубы дыма. Очевидцы заметили воспламенившиеся автобусы на стоянке, сняли видео и разместили в Сети. На тот момент салон одного из них находился полностью в огне.
Теперь в региональном УМЧС дали комментарий и сообщили, что возгорание началось на открытой площадке.
«Пожар удалось ликвидировать на площади 40 квадратных метров. Никто не пострадал», — говорится в публикации. Информации о причинах возгорания пока нет.
Добавим, что рядом с местом возгорания находится Центральный автовокзал.
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