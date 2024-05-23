Жителям Ростова-на-Дону рассказали, какая еда поможет побороть стресс

Диетологи также советуют добавить в свой рацион такие продукты, как миндаль, шпинат, черника, клубника, малина и темный шоколад. Эти продукты богаты магнием, цинком, антиоксидантами и другими полезными веществами, которые могут помочь справиться со стрессом.