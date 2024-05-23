Жителям Ростова-на-Дону рассказали, какая еда поможет побороть стресс

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Для укрепления нервной системы и иммунитета рекомендуется добавить в рацион суши и роллы с красной рыбой.
Диетологи также советуют добавить в свой рацион такие продукты, как миндаль, шпинат, черника, клубника, малина и темный шоколад. Эти продукты богаты магнием, цинком, антиоксидантами и другими полезными веществами, которые могут помочь справиться со стрессом.
Зеленый чаи, например, ромашка или с мятой, положительно влияют на нервную систему и помогают расслабиться. Овсянка и киноа содержат сложные углеводы, которые способствуют стабилизации уровня сахара в крови и улучшают настроение.
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