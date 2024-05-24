Бастрыкин хочет добиться уголовного дела для судьи в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Бастрыкин хочет получить согласие на уголовное преследование судьи, председателя Ленинского райсуда Ростова Алексея Куделина. В обращении указана статья о получении взятки.
Это обращение рассмотрят 29 мая 2024 года. Других подробностей на данный момент нет.
При этом в прошлом году Telegram-каналы писали, что силовики нагрянули с обысками в дом председателя Ленинского райсуда. Говорилось, что причиной стали подозрения в коррупции при вынесении судебных решений.
Кроме того, уголовное преследование коснулось экс-главы Ростовского облсуда, а также ее зама. СМИ писали о серии обысках в судах, что вызвало широкий общественный резонанс.
Дело также завели на экс-председателя Советского райсуда Ростова Елену Коблеву.