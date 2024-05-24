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Бастрыкин хочет добиться уголовного дела для судьи в Ростове-на-Дону

Бастрыкин хочет добиться уголовного дела для судьи в Ростове-на-Дону

24 мая 2024, 16:21
Фото: sledcom.ru
Бастрыкин хочет добиться уголовного дела для судьи в Ростове-на-Дону
Глава СКР Александр Бастрыкин направил представление для возбуждения уголовного дела в отношении судьи в Ростове-на-Дону, говорится в документах Высшей квалификационной коллегии судей.

Бастрыкин хочет получить согласие на уголовное преследование судьи, председателя Ленинского райсуда Ростова Алексея Куделина. В обращении указана статья о получении взятки.

Это обращение рассмотрят 29 мая 2024 года. Других подробностей на данный момент нет.

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При этом в прошлом году Telegram-каналы писали, что силовики нагрянули с обысками в дом председателя Ленинского райсуда. Говорилось, что причиной стали подозрения в коррупции при вынесении судебных решений.

Кроме того, уголовное преследование коснулось экс-главы Ростовского облсуда, а также ее зама. СМИ писали о серии обысках в судах, что вызвало широкий общественный резонанс.

Дело также завели на экс-председателя Советского райсуда Ростова Елену Коблеву.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Коррупция#Александр Бастрыкин#Судья#СКР#Происшествия
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