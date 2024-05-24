Для Ростовской области закупят десятки дронов для спасательных операций

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Заказчиком выступил Центральный авиационный поисково-спасательный центр. А стоимость контракта составила 58,8 миллиона рублей.
Оборудование за эти деньги доставят в Москву, в один из городов Камчатского края, Южно-Сахалинск и Ростов-на-Дону. Донской регион получит 21 беспилотник, каждый из которых стоит 1,5 миллиона рублей.
Получателем в области станет Южный авиационный поисково-спасательный центр. Привезти беспилотники необходимо до 31 октября.
В техническом задании говорится, что устройства нужны для поисково-спасательных операций, сбора и передачи данных, а также дистанционного мониторинга.
Ранее участник «Поле Чудес» из Новочеркасска подарил Якубовичу вражеский дрон.