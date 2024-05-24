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Published Сегодня, 13:52

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Для Ростовской области закупят беспилотники по 1,5 млн руб за штуку

Для Ростовской области закупят десятки дронов для спасательных операций

24 мая 2024, 13:52
Фото: 30.mchs.gov.ru / для иллюстрации
Для Ростовской области закупят беспилотники по 1,5 млн руб за штуку
В Ростовской области выбрали поставщика беспилотников на сумму в несколько десятков миллионов рублей, сообщается на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступил Центральный авиационный поисково-спасательный центр. А стоимость контракта составила 58,8 миллиона рублей.

Оборудование за эти деньги доставят в Москву, в один из городов Камчатского края, Южно-Сахалинск и Ростов-на-Дону. Донской регион получит 21 беспилотник, каждый из которых стоит 1,5 миллиона рублей.

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Получателем в области станет Южный авиационный поисково-спасательный центр. Привезти беспилотники необходимо до 31 октября.

В техническом задании говорится, что устройства нужны для поисково-спасательных операций, сбора и передачи данных, а также дистанционного мониторинга.

Ранее участник «Поле Чудес» из Новочеркасска подарил Якубовичу вражеский дрон.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Госзакупки#Беспилотники
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