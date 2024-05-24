Движение машин по «Западной хорде» в Ростове запустят в 2025 году

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Дорога будет состоять из пяти путепроводов и четырех транспортных развязок. «Западная хорда» растянется на 12,25 километра, а общая протяженность проекта превышает 110 километров. Всего в Ростовское транспортное кольцо войдет 12 автодорог: пять федерального значений, шесть регионального и одна местного.
Проект позволит перенаправить транзитный грузовой поток с основных улиц Ростова, обеспечит высокую пропускную способность и создаст условия для организации дорожного сообщения с другими регионами России.
Отмечается, что первый этап строительства завершится уже в этом году. За это время планируют сделать две двухуровневые развязки Щепкинскую и Родионовскую.
Ранее стало известно, в каких частях Ростова чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия.
До этого эколог рассказал, как с помощью общественного транспорта повысить качество воздух в Ростове-на-Дону.