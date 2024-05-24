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Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

В Ростовской области на половину закончено строительство «Западной хорды»

Движение машин по «Западной хорде» в Ростове запустят в 2025 году

24 мая 2024, 12:55
Фото: donland.ru
В Ростовской области на половину закончено строительство «Западной хорды»
Строительство дороги «Западная хорда» выполнено на 50%, завершить эту часть масштабного проекта Ростовского транспортного кольца планируется в 2025 году, сообщает правительство региона.

Дорога будет состоять из пяти путепроводов и четырех транспортных развязок. «Западная хорда» растянется на 12,25 километра, а общая протяженность проекта превышает 110 километров. Всего в Ростовское транспортное кольцо войдет 12 автодорог: пять федерального значений, шесть регионального и одна местного.

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Проект позволит перенаправить транзитный грузовой поток с основных улиц Ростова, обеспечит высокую пропускную способность и создаст условия для организации дорожного сообщения с другими регионами России.

Отмечается, что первый этап строительства завершится уже в этом году. За это время планируют сделать две двухуровневые развязки Щепкинскую и Родионовскую.

Ранее стало известно, в каких частях Ростова чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия.

До этого эколог рассказал, как с помощью общественного транспорта повысить качество воздух в Ростове-на-Дону.

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