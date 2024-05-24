Эколог хочет при помощи общественного транспорта очистить воздух в Ростове

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
По мнению эколога Алексея Милича, в Ростове необходимо создать отдельные полосы для общественного транспорта.
«Так он будет меньше простаивать в пробках, меньше будет газовать. Также надо возвращать троллейбусы, трамваи, избавляться от старой техники. Выбирать современные автобусы, которые работают на газе и метане», — рекомендует эксперт.
Алексей Милич отмечает, что сейчас среди ростовского общественного транспорта преобладает новая техника. По его словам, в последнее время часть транспортных средств заменили. «Очень много появилось электробусов», — заключает эколог.
Ранее RostovGazeta писала о том, что качество воздуха резко ухудшилось в Ростове и Таганроге.