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Published Сегодня, 10:24

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Updated Сегодня, 10:26

Эколог рассказал, как при помощи общественного транспорта очистить воздух в Ростове

Эколог хочет при помощи общественного транспорта очистить воздух в Ростове

24 мая 2024, 10:24
Фото: 1MI
Эколог рассказал, как при помощи общественного транспорта очистить воздух в Ростове
На выделенной полосе общественному транспорту придется меньше стоять в пробках и выпускать меньше газов в атмосферу, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал генеральный директор одной из некоммерческих экологических организаций Ростова Алексея Милич.

По мнению эколога Алексея Милича, в Ростове необходимо создать отдельные полосы для общественного транспорта.

«Так он будет меньше простаивать в пробках, меньше будет газовать. Также надо возвращать троллейбусы, трамваи, избавляться от старой техники. Выбирать современные автобусы, которые работают на газе и метане», — рекомендует эксперт.

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Алексей Милич отмечает, что сейчас среди ростовского общественного транспорта преобладает новая техника. По его словам, в последнее время часть транспортных средств заменили. «Очень много появилось электробусов», — заключает эколог.

Ранее RostovGazeta писала о том, что качество воздуха резко ухудшилось в Ростове и Таганроге.

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