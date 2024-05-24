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Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

«Кусают всех»: врач опроверг миф ростовчан, что клещам и комарам важна группа крови

«Кусают всех»: врач опроверг миф ростовчан, что клещам и комарам важна группа крови

24 мая 2024, 11:20
Фото: Unsplash
«Кусают всех»: врач опроверг миф ростовчан, что клещам и комарам важна группа крови

Врач опроверг миф ростовчан, что клещам и комарам важна группа крови

Убеждения некоторых ростовчан в том, что клещи и комары кусают лишь людей определенной группы крови, не соответствует действительности, сообщили RostovGazeta одной из поликлиник Ростова.

Ростовские медики нередко слышат от пациентов, что кровососущие — клещи и комары, предпочитают кусать людей лишь с первой группой крови.

«Это неправда. У кровососущих нет никакой возможности определить группу крови у человека», — отмечает врач одной из ростовских поликлиник.

Доктор добавляет, что клещи и комары способны реагировать лишь на тепло и запах.

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«Как у всех живых организмов у кровососущих есть те же самые рецепторы, которые позволяют ощущать различные физические показатели. Поэтому, когда клещ или комар оказывается на поверхности тела или одежды, он кусает не раздумывая, впиваться или нет», — объясняет собеседник.

Ранее RostovGazeta выясняла, что нужно делать при укусе клеща в Ростовской области.

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