«Кусают всех»: врач опроверг миф ростовчан, что клещам и комарам важна группа крови

Врач опроверг миф ростовчан, что клещам и комарам важна группа крови

Убеждения некоторых ростовчан в том, что клещи и комары кусают лишь людей определенной группы крови, не соответствует действительности, сообщили RostovGazeta одной из поликлиник Ростова.