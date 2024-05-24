«Кусают всех»: врач опроверг миф ростовчан, что клещам и комарам важна группа крови

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Ростовские медики нередко слышат от пациентов, что кровососущие — клещи и комары, предпочитают кусать людей лишь с первой группой крови.
«Это неправда. У кровососущих нет никакой возможности определить группу крови у человека», — отмечает врач одной из ростовских поликлиник.
Доктор добавляет, что клещи и комары способны реагировать лишь на тепло и запах.
«Как у всех живых организмов у кровососущих есть те же самые рецепторы, которые позволяют ощущать различные физические показатели. Поэтому, когда клещ или комар оказывается на поверхности тела или одежды, он кусает не раздумывая, впиваться или нет», — объясняет собеседник.
Ранее RostovGazeta выясняла, что нужно делать при укусе клеща в Ростовской области.