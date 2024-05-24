Мать пропавшей ростовчанки Цомартовой заявила, что доверяет только одному человеку

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Несколько месяцев назад в Каспийске исчезла девушка. Анна приехала туда на соревнования по тайскому боксу, где потерпела поражение. Она вышла из Дворца спорта без телефона и документов. С тех пор ее местонахождение остается неизвестным. Последний раз ее видели у берега Каспийского моря.
С этого момента идет розыск девушки, но никаких зацепок пока нет. Ее мать призналась изданию, что может доверять только жене муфтия Дагестана Айне Гамзатовой.
«Если Анну похитили, но по каким-то причинам боятся выдать ее и молчат, то они могут доставить ее к Айне Гамзатовой в Махачкалу. Анонимность будет обеспечена», — заявила собеседница.
Отмечается, что Гамзатова попросила откликнуться тех, у кого есть какая-либо информация.