Мать пропавшей ростовчанки Цомартовой заявила, что доверяет только одному человеку

Несколько месяцев назад в Каспийске исчезла девушка. Анна приехала туда на соревнования по тайскому боксу, где потерпела поражение. Она вышла из Дворца спорта без телефона и документов. С тех пор ее местонахождение остается неизвестным. Последний раз ее видели у берега Каспийского моря.