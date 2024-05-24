rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

Мать пропавшей ростовчанки Цомартовой заявила, что доверяет только одному человеку

Мать пропавшей ростовчанки Цомартовой заявила, что доверяет только одному человеку

24 мая 2024, 07:17
Фото: Телеграм канал anntsomartova
Мать пропавшей ростовчанки Цомартовой заявила, что доверяет только одному человеку

Супруга муфтия Дагестана пообещала помочь матери пропавшей студентки из Ростова

Мать студентки из Ростова-на-Дону Анны Цомартовой, которая пропала в феврале, заявила, что может доверять только одному человеку, сообщила она «КП-Ростов-на-Дону».

Несколько месяцев назад в Каспийске исчезла девушка. Анна приехала туда на соревнования по тайскому боксу, где потерпела поражение. Она вышла из Дворца спорта без телефона и документов. С тех пор ее местонахождение остается неизвестным. Последний раз ее видели у берега Каспийского моря.

С этого момента идет розыск девушки, но никаких зацепок пока нет. Ее мать призналась изданию, что может доверять только жене муфтия Дагестана Айне Гамзатовой.

Появилось еще одно видео ростовской спортсменки Анны Цомартовой перед пропажей
Узнать подробнее

«Если Анну похитили, но по каким-то причинам боятся выдать ее и молчат, то они могут доставить ее к Айне Гамзатовой в Махачкалу. Анонимность будет обеспечена», — заявила собеседница.

Отмечается, что Гамзатова попросила откликнуться тех, у кого есть какая-либо информация.

Читайте также:
Появилось еще одно видео ростовской спортсменки Анны Цомартовой перед пропажейБоец СВО присоединился к поискам пропавшей студентки из Ростова Анны ЦомартовойВознаграждение 5 млн пообещали за возвращение пропавшей спортсменки из Ростова
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия#Анна Цомартова#Каспийск
Подпишитесь
«Цветы из Сибири»: кто и как поставляет губернаторские букеты в Ростовскую область
Сегодня, 07:36
Стало известно, когда придет резкое похолодание в Ростовской области
Сегодня, 07:00
Рабочие в Ростовской области «покрасили» землю в зеленый цвет
Сегодня, 06:24
Теплую погоду с сильным ветром пообещали ростовчанам на выходных
Сегодня, 05:46
В Ростове-на-Дону назвали улицы, где чаще всего происходят ДТП
Сегодня, 05:26
"