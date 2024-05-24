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Published Сегодня, 08:29

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Продажу алкоголя запретили в Ростовской области 24 мая

Продажу алкоголя запретили в Ростовской области с 24 мая

24 мая 2024, 08:29
Фото: Unsplash
Продажу алкоголя запретили в Ростовской области 24 мая
Из-за последних звонков в Ростовской области запрещена розничная продажа спиртных напитков, ранее об этом напомнили в департаменте потребительского рынка региона.

В регионе действует запрет на продажу алкоголя в дни детских праздников. К таковым, например, относятся последние звонки, выпускные, День знаний и День защиты детей.

В этом году последние звонки выпали на 24 и 25 мая. Купить спиртное в эти дни в розничных магазинах будет нельзя.

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В правительстве Ростовской области и в департаменте потребительского рынка напоминали, что предпринимателей, в обход запрета торгующих алкоголем, будут наказывать. В магазинах возможны рейды с проверкой.

В Ростове последние звонки в этом году прозвенят для пяти тысяч одиннадцатиклассников и 12 тысяч девятиклассников.

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