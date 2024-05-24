Продажу алкоголя запретили в Ростовской области с 24 мая

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
В регионе действует запрет на продажу алкоголя в дни детских праздников. К таковым, например, относятся последние звонки, выпускные, День знаний и День защиты детей.
В этом году последние звонки выпали на 24 и 25 мая. Купить спиртное в эти дни в розничных магазинах будет нельзя.
В правительстве Ростовской области и в департаменте потребительского рынка напоминали, что предпринимателей, в обход запрета торгующих алкоголем, будут наказывать. В магазинах возможны рейды с проверкой.
В Ростове последние звонки в этом году прозвенят для пяти тысяч одиннадцатиклассников и 12 тысяч девятиклассников.
Ранее репетитор рассказала, как сэкономить на подготовке выпускников к ЕГЭ.