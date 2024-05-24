Ростовчан пугают новыми штрафами, а Азовское море взяли под защиту

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
В Ростове-на-Дону предложили увеличить штраф за выезд на полосу общественного транспорта до 10 тысяч рублей.
Зачастую автомобилисты игнорируют правила передвижения по автобусной полосе из-за чего движение общественного транспорта затрудняется. Для того, чтобы предотвратить это власти города намерены увеличить штрафные санкции до 10 тысяч рублей.
Депутат Александр Фетисов отметил, что самый действенный способ донести важность соблюдения правил — увеличить штраф.
Также с нарушителями будут бороться с помощью ротации камер наблюдения. Депутат рассказал, что камеры, которые направлены на полосы общественного транспорта могут не работать в некоторых частях города, поэтому автомобилисты чувствуют свою безнаказанность.
В Ростове за 2023 год назвали улицы, на которых чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия.
Так, выделили территории на пересечениях проспекта Стачки с улицами Спартаковская и Тружеников, Белорусская — Сальский, Малиновского — 339-й Стрелковой Дивизии. Кроме того, это касается пересечения Рябышева — 28-я Линия, Михаила Нагибина — Нариманова
Также ДТП часто регистрируют в районе таких улиц, как Добровольского, Вавилова, Орская и Портовая.
Отметим, что на семи из 11 участков уже приняли меры для пресечения дальнейших аварий. В этих местах изменили режим работы светофоров, установили щиты с важной информацией и ограждения на разделительной полосе.
За 2024 год еще планируют установить более 900 знаков возле дорог, нанести 140 тысяч квадратных метров разметки и поставить свыше 700 специальных сигнальных столбиков.
Глава региона Василий Голубев заявил, что Ростовская область следит за безопасностью в Азовском море.
Губернатор отметил, что в области организованы «определенные структуры», взаимодействующие со службами безопасности и Министерством обороны. Благодаря их совместной деятельности обеспечивается защита транспортных и морских перевозок.