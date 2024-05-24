Школьница похитила сверстницу и спрятала в сарае в Батайске

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
В мае 2024 года 14-летняя подозреваемая отняла телефон у знакомой 12-летней девочки. После этого она затащила пострадавшую в хозпостройку и закрыла на замок.
«Более 10 часов ребенок сидел в помещении. Его нашли правоохранители, которые участвовали в розыске», — говорится в публикации.
Отмечается, что теперь подозреваемую допросили с участием психолога и она полностью признала вину. Что стало мотивом ее поступка, пока не раскрывается.
Девушке избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым.
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