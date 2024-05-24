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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Школьница похитила ребенка в Ростовской области

Школьница похитила сверстницу и спрятала в сарае в Батайске

24 мая 2024, 12:02
Фото: Unsplash
Школьница похитила ребенка в Ростовской области
В Ростовской области девушку-подростка заподозрили в похищении своей несовершеннолетней подруги, сообщили в региональном УСКР.

В мае 2024 года 14-летняя подозреваемая отняла телефон у знакомой 12-летней девочки. После этого она затащила пострадавшую в хозпостройку и закрыла на замок.

«Более 10 часов ребенок сидел в помещении. Его нашли правоохранители, которые участвовали в розыске», — говорится в публикации.

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Отмечается, что теперь подозреваемую допросили с участием психолога и она полностью признала вину. Что стало мотивом ее поступка, пока не раскрывается.

Девушке избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым.

Ранее силовики задержали банду, которая похитила человека в регионе.

Кроме того, психологи объяснили, зачем дети в Ростове подражают животным.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Похищение#УСКР#Происшествия
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