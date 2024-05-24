Скончался гастроэнтеролог Владимир Дерипаско, лечивший ростовчан от редких болезней

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Updated Сегодня, 09:00
Имя терапевта, гастроэнтеролога, врача высшей категории и при этом чуткого человека Владимира Дерипаско известно многим ростовчанам, которые приходили к нему на прием с проблемами пищеварительного тракта.
Владимир Дерипаско с отличием в 1969 году закончил медицинский университет в Ростове, а следом аспирантуру. Кандидатскую диссертацию он защищал в Москве, на базе одного из медицинских вузов.
Ростовский врач был автором более 80 научных работ по темам внутренних болезней, в том числе и редких.
Редакция RostovGazeta выражает соболезнования родным и близким Владимира Дерипаско.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове собирались установить памятник врачам, которые лечили пациентов от коронавируса.