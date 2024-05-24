Теплую погоду с сильным ветром пообещали ростовчанам на выходных

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
В субботу, 25 мая, ожидается переменная облачность, осадков в этот день не будет. Порывы ветра составят до 12 метров в секунду, периодами ветер может стать еще сильнее. Температура воздуха ночью опустится +13 градусов, а днем поднимется до +25.
В воскресенье, 26 мая, также будут периоды облачности. В ночное время ожидается незначительное количество осадков, хотя днем синоптики обещают небольшие дожди. Снова ожидается сильный ветер. Ночью столбики термометров покажут +14 градусов, а в течение дня прогнозируют повышение до +24 градусов.
Ранее эколог сообщил, какие территории донского региона может подтопить во время паводков.