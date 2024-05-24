Теплую погоду с сильным ветром пообещали ростовчанам на выходных

В субботу, 25 мая, ожидается переменная облачность, осадков в этот день не будет. Порывы ветра составят до 12 метров в секунду, периодами ветер может стать еще сильнее. Температура воздуха ночью опустится +13 градусов, а днем поднимется до +25.