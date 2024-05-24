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Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 05:48

Updated Сегодня, 05:48

Теплую погоду с сильным ветром пообещали ростовчанам на выходных

Теплую погоду с сильным ветром пообещали ростовчанам на выходных

24 мая 2024, 05:46
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону на предстоящих выходных будет складываться теплая погода с температурой +25 градусов, сообщили синоптики.

В субботу, 25 мая, ожидается переменная облачность, осадков в этот день не будет. Порывы ветра составят до 12 метров в секунду, периодами ветер может стать еще сильнее. Температура воздуха ночью опустится +13 градусов, а днем поднимется до +25.

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В воскресенье, 26 мая, также будут периоды облачности. В ночное время ожидается незначительное количество осадков, хотя днем синоптики обещают небольшие дожди. Снова ожидается сильный ветер. Ночью столбики термометров покажут +14 градусов, а в течение дня прогнозируют повышение до +24 градусов.

Ранее эколог сообщил, какие территории донского региона может подтопить во время паводков.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ветер#Теплая погода
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