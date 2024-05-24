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Published Сегодня, 08:40

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Центр перекроют для машин из-за велопарада в Ростове. Где нельзя будет проехать?

Центр перекроют для машин из-за велопарада в Ростове. Где нельзя будет проехать?

24 мая 2024, 08:40
Фото: Unsplash
Центр перекроют для машин из-за велопарада в Ростове. Где нельзя будет проехать?

Центр города перекроют для машин из-за велопарада в Ростове

Велопарад пройдет в Ростове 26 мая, сообщается на сайте городской администрации.

Маршрут велопарада составит 17 километров. Центр города будут перекрывать поэтапно в зависимости от движения велосипедистов. Так, с 06.00 до 14.00 мск проехать нельзя будет по Театральном проспекту на участке от Горького до Социалистической улиц и площади Театральной.

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Затем, с 10.00 до 12.00 мск, велосипедисты займут маршрут от Театральной через Большую Садовую, Темерницкий мост, Левобережную, и далее через Ворошиловский мост, проспект Ворошиловский, Большую Садовую вернутся на Театральную площадь.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала, где в Ростове нельзя передвигаться на электросамокатах.

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