Центр перекроют для машин из-за велопарада в Ростове. Где нельзя будет проехать?

Маршрут велопарада составит 17 километров. Центр города будут перекрывать поэтапно в зависимости от движения велосипедистов. Так, с 06.00 до 14.00 мск проехать нельзя будет по Театральном проспекту на участке от Горького до Социалистической улиц и площади Театральной.