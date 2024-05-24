Центр перекроют для машин из-за велопарада в Ростове. Где нельзя будет проехать?

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Маршрут велопарада составит 17 километров. Центр города будут перекрывать поэтапно в зависимости от движения велосипедистов. Так, с 06.00 до 14.00 мск проехать нельзя будет по Театральном проспекту на участке от Горького до Социалистической улиц и площади Театральной.
Затем, с 10.00 до 12.00 мск, велосипедисты займут маршрут от Театральной через Большую Садовую, Темерницкий мост, Левобережную, и далее через Ворошиловский мост, проспект Ворошиловский, Большую Садовую вернутся на Театральную площадь.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала, где в Ростове нельзя передвигаться на электросамокатах.