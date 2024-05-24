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Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Центробанк объяснил рост цен на лекарства в Ростовской области

Центробанк объяснил резкий скачок цен на лекарства в Ростовской области

24 мая 2024, 12:37
Фото: Unsplash
Центробанк объяснил рост цен на лекарства в Ростовской области
Лекарства подорожали в Ростовской области год к году сильнее, чем месяцем ранее, заявили в Центробанке.

Эксперты отметили, что фармацевтические компании перекладывают на потребителей свои возросшие расходы на сырье, логистику и необходимость повышения зарплат сотрудникам. Из-за этого в годовом отношении медикаменты в Ростовской области дорожают год к году сильнее, чем месяцем ранее.

Жизненно важные лекарства дорожают в Ростовской области
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Эта же тенденция характерна и для мебельных фабрик. Там повышению цен способствует и неутихающий спрос на товары для обустройства дома.

«Это следствие высокой активности жителей Дона на рынке недвижимости в прошлые месяцы», — объяснили в ЦБ.

Ранее сообщалось, что ростовчане запасаются пластырями и средствами от отравлений.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#ЦБ#Здоровье#Лекарства#Инфляция в Ростовской области#Здоровье человека
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