Центробанк объяснил резкий скачок цен на лекарства в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Эксперты отметили, что фармацевтические компании перекладывают на потребителей свои возросшие расходы на сырье, логистику и необходимость повышения зарплат сотрудникам. Из-за этого в годовом отношении медикаменты в Ростовской области дорожают год к году сильнее, чем месяцем ранее.
Эта же тенденция характерна и для мебельных фабрик. Там повышению цен способствует и неутихающий спрос на товары для обустройства дома.
«Это следствие высокой активности жителей Дона на рынке недвижимости в прошлые месяцы», — объяснили в ЦБ.
Ранее сообщалось, что ростовчане запасаются пластырями и средствами от отравлений.