Центробанк объяснил резкий скачок цен на лекарства в Ростовской области

Эксперты отметили, что фармацевтические компании перекладывают на потребителей свои возросшие расходы на сырье, логистику и необходимость повышения зарплат сотрудникам. Из-за этого в годовом отношении медикаменты в Ростовской области дорожают год к году сильнее, чем месяцем ранее.