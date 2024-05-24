«Цветы из Сибири»: кто и как поставляет губернаторские букеты в Ростовскую область

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
По информации «СПАРК-Маркетинг», в 2024 году торговые процедуры на поставку губернаторских букетов Правительство Ростовской области проводило дважды.
Первая закупка текущего года, стоимостью выше 1,4 миллиона рублей была опубликована еще в ноябре 2023-го. Однако отмечалось, датой фактического исполнения контракта является апрель 2024 года.
Проведение этой торговой процедуры «СПАРК-Маркетинг» отметил индикаторами. Миллионный контракт был заключен с «молодым» субъектом малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным лишь в конце 2022 года. Часть документов оказалась недоступна для поиска. Торг проходил без снижения заявленной цены. А на закупку, организованную конкурентным способом, подана одна заявка.
Индикатор предупреждает, что при наличии достаточного количества альтернативных поставщиков, это может служить признаком ограничения конкуренции, организации торгов под конкретного исполнителя. Такую закупку индикатор «СПАРК-Маркетинга» характеризует как низкоэффективную и низкоконкурентную по смыслу.
Уточняется, что фактически выплаты из бюджета региона произведены поставщику. А поставщик, в свою очередь, поставил композицию из живых цветов и три губернаторских букета.
В марте 2024 года Правительство региона провело еще один торг на поставку губернаторских букетов на сумму более 1,8 миллиона рублей.
Победитель контракта взял на себя обязательства поставить 582 гвоздики по 83 рубля каждая, три губернаторских букета и композицию из 90 цветов — гвоздик, хризантем, роз, листьев аспидистры и веток рускуса.
Этот контракт находится в стадии исполнения. Однако проведение торговой процедуры также отмечено индикаторами. Торг традиционно проводился без снижения цены. На закупку, организованную конкурентным способом, была подана одна заявка. А часть документов в публикации оказалась недоступна для поиска.
По информации «СПАРК», поставщиком губернаторских букетов в Ростовскую область оказался индивидуальный предприниматель из Алтайского края.
Примечательно, что ИП зарегистрировано в конце ноября 2022 года. А 100% долей объема работ компании с 2023 года стала поставка цветов исключительно для правительства Ростовской области.
В прошлом году алтайский предприниматель тоже был победителем двух торгов по поставкам букетов в донской край, на общую сумму более 1,5 миллиона рублей.
Эти контракты также отмечены индикаторами. Первым госконтрактом индивидуального предпринимателя стала поставка цветов на сумму свыше 625,7 тысяч рублей. Индикатор предупреждал, что исполнитель не имел опыта выполнения государственных заказов. Экономия контракта превысила 25%, что по оценкам индикатора, является значительным.
«СПАРК» уточняет, что несмотря на адрес регистрации ИП в Алтайском крае, с 2023 года местом деятельности сибирского предпринимателя указан Ростов — переулок Доломановский.
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