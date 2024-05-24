«Цветы из Сибири»: кто и как поставляет губернаторские букеты в Ростовскую область

Проведение этой торговой процедуры «СПАРК-Маркетинг» отметил индикаторами. Миллионный контракт был заключен с «молодым» субъектом малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным лишь в конце 2022 года. Часть документов оказалась недоступна для поиска. Торг проходил без снижения заявленной цены. А на закупку, организованную конкурентным способом, подана одна заявка.