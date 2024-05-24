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Published Сегодня, 15:01

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Updated Сегодня, 15:20

Ученые выяснили, откуда тараканы заселили Ростовскую область

Заселившие Ростовскую область тараканы-прусаки оказались из Индии

24 мая 2024, 15:01
Фото: Изображение Midjourney
Ученые выяснили, откуда тараканы заселили Ростовскую область

Ученые выяснили, откуда тараканы заселили Ростовскую область

В Россию, в том числе Ростовскую область, тараканы могли попасть из Индии, сообщает портал Bigasia со ссылкой на исследования.

Группа ученых провела исследование генетической эволюции тараканов-прусаков. Им удалось установить, что насекомые появились более двух тысяч лет назад в Индии, после чего распространились по всей планете.

Генетики сообщили, что они расшифровали геномы 281 таракана-прусака, собранных в 17 странах на шести различных континентах.

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Ученые исследовали происхождение рыжих тараканов, сравнивая незначительные различия в геномах, передающихся только по материнской линии, и анализируя мелкие мутации у рыжих тараканов из разных регионов мира. Это помогло им восстановить историю эволюции.

Исследователи также обозначили два значительных периода миграции насекомых по всему миру. Они произошли 400 лет и 1,2 тысячи лет назад.

Добавим, что жители Ростовской области часто жалуются на огромное количество тараканов на улице и в домах. Так, в донской столице полчища насекомых атаковали один из домов в центральной части.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ученые#Тараканы#Индия
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