Заселившие Ростовскую область тараканы-прусаки оказались из Индии

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Группа ученых провела исследование генетической эволюции тараканов-прусаков. Им удалось установить, что насекомые появились более двух тысяч лет назад в Индии, после чего распространились по всей планете.
Генетики сообщили, что они расшифровали геномы 281 таракана-прусака, собранных в 17 странах на шести различных континентах.
Ученые исследовали происхождение рыжих тараканов, сравнивая незначительные различия в геномах, передающихся только по материнской линии, и анализируя мелкие мутации у рыжих тараканов из разных регионов мира. Это помогло им восстановить историю эволюции.
Исследователи также обозначили два значительных периода миграции насекомых по всему миру. Они произошли 400 лет и 1,2 тысячи лет назад.
Добавим, что жители Ростовской области часто жалуются на огромное количество тараканов на улице и в домах. Так, в донской столице полчища насекомых атаковали один из домов в центральной части.