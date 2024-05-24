В «Академию смеха» или на «Бабий бунт»: куда сходить в Ростове 25 и 26 мая

В воскресенье, 26 мая, в Молодежном театре покажут спектакль «Приключения Дюймовочки» (0+). Переосмыслить известную всем с детства сказку решил режиссер Сергей Гуревнин. Спектакль поставлен как музыкальная сказка на актуальные темы. «Современная притча о маленьком человечке, достойном уважения и дружбы, доброго слова, нежности и любви, рассказана на языке, понятном нынешнему поколению молодых. В образах насекомых, земноводных, мыши, крота и других персонажей зритель увидит узнаваемые человеческие характеры со всеми присущими им достоинствами и недостатками», — говорится в аннотации к спектаклю.