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Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

В «Академию смеха» или на «Бабий бунт»: куда сходить в Ростове 25 и 26 мая

В «Академию смеха» или на «Бабий бунт»: куда сходить в Ростове 25 и 26 мая

24 мая 2024, 09:04
Фото: Unsplash
В «Академию смеха» или на «Бабий бунт»: куда сходить в Ростове 25 и 26 мая
На предстоящих выходных в Ростове можно попасть на просмотр киноновинок, громкие театральные постановки и концерты разных музыкальных жанров и форматов. Подробнее о мероприятиях читайте в материале корреспондента RostovGazeta.

Кино

В ростовских кинотеатрах горожан ждет большая кинопремьера — приключенческий боевик «Майор Гром: Игра» (16+). Эта новая часть франшизы с актером Тихоном Жизневским в главной роли. Также в фильме отметились актеры Любовь Аксенова, Константин Хабенский и комик Евгений Чебатков.

«Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Его жизнь идеальна: днем он ловит преступников вместе с напарником Димой Дубиным, а вечера проводит в компании журналистки Юлии Пчелкиной. Полную идиллию прерывает появление в городе таинственного злодея, называющего себя Призраком», — говорится в описании к фильму.

Также в кинотеатрах идут показы других новинок — экшн-комедии Гая Ричи «Неджентльменские дела» (18+) с Генри Кавиллом в главной роли и отечественного блокбастера «Сто лет тому вперед» (6+), снятого по повести Киры Булычева.

На экраны вышла экшн-комедия Гая РичиНа экраны вышла экшн-комедия Гая Ричи
На экраны вышла экшн-комедия Гая Ричи
Фото: Unsplash
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Театральные постановки

В воскресенье, 26 мая, в Молодежном театре покажут спектакль «Приключения Дюймовочки» (0+). Переосмыслить известную всем с детства сказку решил режиссер Сергей Гуревнин. Спектакль поставлен как музыкальная сказка на актуальные темы. «Современная притча о маленьком человечке, достойном уважения и дружбы, доброго слова, нежности и любви, рассказана на языке, понятном нынешнему поколению молодых. В образах насекомых, земноводных, мыши, крота и других персонажей зритель увидит узнаваемые человеческие характеры со всеми присущими им достоинствами и недостатками», — говорится в аннотации к спектаклю.

В тот же день в Молодежном театре поставят комедию «Старушка на миллион» (12+). Постановка получила восторженные отзывы зрителей и критиков. Спектакль рассказывает о старушке Полли Кларк, на которой пытается нажиться группа аферистов. Но обаяние женщины помогает ей выпутаться из всех происшествий и неудач.

25 мая в театре «Линии» покажут спектакль «Академия смеха» (16+). Это мировой театральный хит от современного японского драматурга Коки Митани. В «Линиях» комедию поставил режиссер Герман Греков. «Особенностью постановки является сочетание психологической глубины европейского театра и яркости японского театра „Кабуки“», — говорится в аннотации к спектаклю.

В субботу, 25 мая, в Музыкальном театре представят оперетту «Бабий бунт» (12+). Постановку называют спектаклем-долгожителем и талисман Музыкального театра. Впервые оперетту поставили в 1975 году. В основу пьесы легли «Донские рассказы» Михаила Шолохова, а музыку написал композитор Евгений Птичкин. Известно, что самому Шолохову спектакль очень понравился. Постановка не теряет с годами своей актуальность и остроты.

Впервые оперетту поставили в 1975 годуВпервые оперетту поставили в 1975 году
Впервые оперетту поставили в 1975 году
Фото: rostovgazeta.ru
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Концерты

В ростовской филармонии 26 мая можно будет послушать концерт классической музыки «Малер. Симфония Воскресения» (6+). В программе — фрагменты из Симфонии №2 до минор Густава Малера. Дирижирует и рассказывает художественный руководитель и главный дирижер РАСО Антон Шабуров.

В тот же день в филармонии выступит Оркестр им. Еждика с экспериментальной детской музыкальной школой (6+). Концерт приурочен ко Дню защиты детей. Дирижировать будут Дмитрий Кохан и Алексей Шакуро.

25 мая в джаз-клубе «Эссе» состоится концерт фанк и электронной музыки Funk Night (6+). Мероприятие клубного формата подойдет для любителей танцевать. «Лучшие из лучших: проект Павла Вольфсона WTFunk и один из ведущих фанковых диджеев юга России — Владимир Ченский раскрасят этот вечер!» — обещают в афише к мероприятию.

Мероприятие клубного формата подойдет для любителей танцеватьМероприятие клубного формата подойдет для любителей танцевать
Мероприятие клубного формата подойдет для любителей танцевать
Фото: Unsplash

В тот же день в «Эссе» состоится концерт «Палитра детских голосов» (6+). Перед зрителями выступят восходящие звезды джаза, воспитанные педагогом Нани Синельниковой.

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