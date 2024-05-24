В Ростове изменят схема движения автобусов в Левенцовском жилом районе

С 25 мая в Левенцовском районе движение автобусов №55, №67а, №71 временно изменится из-за работ по модернизации трамвайной инфраструктуры. Дорога будет пролегать через улицу Еременко с разворотом в створе проспекта Солженицына, затем общественный транспорт будет двигаться по улицам Еременко и Еляна с дальнейшим выездом на улицу Ткачева и проспект Маршала Жукова, когда автобус вернется на улицу Еременко, то будет следовать по привычной схеме движения.