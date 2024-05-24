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Published Сегодня, 17:28

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Updated Сегодня, 17:28

В Ростове изменится схема движения автобусов в Левенцовском районе

В Ростове изменят схема движения автобусов в Левенцовском жилом районе

24 мая 2024, 17:28
Фото: 1MI
В Ростове изменится схема движения автобусов в Левенцовском районе
В Ростове-на-Дону на Левенцовке изменится схема движения автобусов из-за строительства трамвайных линий, информация размещена на сайте Администрации города.

С 25 мая в Левенцовском районе движение автобусов №55, №67а, №71 временно изменится из-за работ по модернизации трамвайной инфраструктуры. Дорога будет пролегать через улицу Еременко с разворотом в створе проспекта Солженицына, затем общественный транспорт будет двигаться по улицам Еременко и Еляна с дальнейшим выездом на улицу Ткачева и проспект Маршала Жукова, когда автобус вернется на улицу Еременко, то будет следовать по привычной схеме движения.

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Отметим, что изменения будут действовать до окончания строительных работ. В связи с этим необходимо учитывать изменения движения общественного транспорта при планировании поездок.

Ранее стало известно, что власти Ростова-на-Дону планируют закупить партию электробусов и зарядных станций для них.

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