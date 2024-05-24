В Ростове-на-Дону назвали улицы, где чаще всего происходят ДТП

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Речь идет об участках на пересечениях Стачки с улицами Спартаковская и Тружеников, Белорусская — Сальский, Малиновского — 339-й Стрелковой Дивизии. Кроме того, это касается пересечения Рябышева — 28-я Линия, Михаила Нагибина — Нариманова.
Аварии часто происходили в районе улиц Добровольского, Вавилова, Орская, Портовая.
На 7 из 11 участков уже проведены мероприятия для исправления ситуации, включающие в себя изменения в режиме работы светофоров, установку ограждений на разделительной полосе и щитов с полезной информацией.
В этом году запланированы работы по нанесению 140 тыс. квадратных метров дорожной разметки, установке свыше 900 знаков возле дорог и более 700 специальных сигнальных столбиков.
Ранее три фуры столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.