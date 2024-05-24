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Published Сегодня, 05:26

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Updated Сегодня, 05:28

В Ростове-на-Дону назвали улицы, где чаще всего происходят ДТП

В Ростове-на-Дону назвали улицы, где чаще всего происходят ДТП

24 мая 2024, 05:26
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в 2023 году определили 11 территорий, где чаще всего регистрируют автоаварии, сообщили в мэрии.

Речь идет об участках на пересечениях Стачки с улицами Спартаковская и Тружеников, Белорусская — Сальский, Малиновского — 339-й Стрелковой Дивизии. Кроме того, это касается пересечения Рябышева — 28-я Линия, Михаила Нагибина — Нариманова.

Аварии часто происходили в районе улиц Добровольского, Вавилова, Орская, Портовая.

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На 7 из 11 участков уже проведены мероприятия для исправления ситуации, включающие в себя изменения в режиме работы светофоров, установку ограждений на разделительной полосе и щитов с полезной информацией.

В этом году запланированы работы по нанесению 140 тыс. квадратных метров дорожной разметки, установке свыше 900 знаков возле дорог и более 700 специальных сигнальных столбиков.

Ранее три фуры столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Происшествия#Автоаварии
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