В Ростове-на-Дону появятся зоны для парковки электросамокатов

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков отметил, что в связи с участившимися жалобами ростовчан на самокатчиков, власти города намерены внести изменения в правила обращения и передвижения средств индивидуальной мобильности.
Так, на некоторых участках города планируется ввести запрет на организацию парковочных пунктов электросамокатов. В Ростове создадут специализированную разметку, которая будет обозначать разрешенные места для размещения, перемещения и хранения СИМ.
Дмитрий Симков отмечает, что в данный момент ведется обсуждение потенциально опасных зон для участников дорожного движения. На этих участках также установят скоростные ограничения.
Ранее стало известно, что ростовчане игнорируют новый правила использования самокатов.