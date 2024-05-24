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В Ростове-на-Дону появятся зоны для парковки электросамокатов

В Ростове-на-Дону появятся зоны для парковки электросамокатов

24 мая 2024, 16:27
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону появятся зоны для парковки электросамокатов
23 мая в Ростове состоялось заседание комиссии городской Думы, на котором обсудили вопрос организации движения электросамокатов и подобных средств передвижения, сообщает пресс-служба Гордумы.

Заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков отметил, что в связи с участившимися жалобами ростовчан на самокатчиков, власти города намерены внести изменения в правила обращения и передвижения средств индивидуальной мобильности.

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Так, на некоторых участках города планируется ввести запрет на организацию парковочных пунктов электросамокатов. В Ростове создадут специализированную разметку, которая будет обозначать разрешенные места для размещения, перемещения и хранения СИМ.

Дмитрий Симков отмечает, что в данный момент ведется обсуждение потенциально опасных зон для участников дорожного движения. На этих участках также установят скоростные ограничения.

Ранее стало известно, что ростовчане игнорируют новый правила использования самокатов.

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