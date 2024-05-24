В Ростове-на-Дону появятся зоны для парковки электросамокатов

Заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков отметил, что в связи с участившимися жалобами ростовчан на самокатчиков, власти города намерены внести изменения в правила обращения и передвижения средств индивидуальной мобильности.