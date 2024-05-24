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Published Сегодня, 19:15

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Updated Сегодня, 19:17

В Ростове-на-Дону продлили зимний график работы общественного транспорта

В Ростове-на-Дону продлили зимний график работы общественного транспорта

24 мая 2024, 19:15
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону продлили зимний график работы общественного транспорта
В Ростове продлили зимний период работы общественного транспорта до 15 июня, сообщила пресс-секретарь городской управы Мария Петрова.

До 15 июня ростовские автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать по зимнему графику. В этот период общественный транспорт ходит чаще, а на линии ставят дополнительные 25 единиц подвижного состава.

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Напомним, что еще в апреле зимний график продлили до 1 июня.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону ограничат движение в Левенцовском районе из-за строительства трамвайных путей. Проезд будет закрыт около полугода.

До этого сообщалось, что Ростове будут лишать прав за закрытые номера машин. Ситуацию прокомментировал общественник Владислав Махмудов.

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