В Ростове-на-Дону продлили зимний график работы общественного транспорта

Posted Сегодня, 19:15
Published Сегодня, 19:15
Modified Сегодня, 19:17
Updated Сегодня, 19:17
До 15 июня ростовские автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать по зимнему графику. В этот период общественный транспорт ходит чаще, а на линии ставят дополнительные 25 единиц подвижного состава.
Напомним, что еще в апреле зимний график продлили до 1 июня.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону ограничат движение в Левенцовском районе из-за строительства трамвайных путей. Проезд будет закрыт около полугода.
До этого сообщалось, что Ростове будут лишать прав за закрытые номера машин. Ситуацию прокомментировал общественник Владислав Махмудов.