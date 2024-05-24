В Ростове-на-Дону с 1 июня запустят четыре пляжа

С 1 июня в черте Ростова-на-Дону откроют четыре оборудованных пляжа. Но перед этим эксперты проверят готовность зон отдыха. Так, например, водолазы из Управления ГО и ЧС обследовали дно водоема в парке «Дружба» и очистили его.