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Published Сегодня, 13:50

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В Ростове-на-Дону с 1 июня запустят четыре пляжа

В Ростове-на-Дону с 1 июня запустят четыре пляжа

24 мая 2024, 13:50
Фото: Администрация Ростова
В Ростове-на-Дону с 1 июня запустят четыре пляжа
1 июня в черте Ростова-на-Дону откроют сразу четыре пляжа, сообщает глава администрации Алексей Логвиненко.

С 1 июня в черте Ростова-на-Дону откроют четыре оборудованных пляжа. Но перед этим эксперты проверят готовность зон отдыха. Так, например, водолазы из Управления ГО и ЧС обследовали дно водоема в парке «Дружба» и очистили его.

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Глава городской управы отмечает, что официально купальный сезон откроют не раньше 1 июня.

Ранее RostovGazeta простроила интересный маршрут для пробежек. Зачем в теплый летний день сидеть дома, если можно прогуляться или заняться спортом в красивых местах Ростова-на-Дону.

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