В Ростове ограничат движение на Левенцовке из-за строительства трамвайных путей

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
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Updated Сегодня, 16:42
С 25 мая по 30 ноября на Левенцовке будут действовать ограничения движения для автомобилей в связи с работами по строительству трамвайной инфраструктуры. Так, транспортные средства не смогут проехать по улице Еременко от проспекта Солженицына до улицы Малиновского, на развязке с кольцевым движением на пересечении улицы Еременко и проспекта Солженицына. Ограничения также будут действовать на пересечениях улицы Ткачева — проспекта Солженицына и улиц Еременко — Жданова.
Помимо этого с 25 мая по 15 июня будет перекрыт проезд для транспорта по улице Ткачева от улицы Еляна до проспекта Солженицына с организацией одностороннего движения в южном направлении по улице Еляна от улицы Еременко до улицы Ткачева.
Отметим, что водителям рекомендуют заранее выстраивать маршруты поездки с учетом временных изменений.
Ранее стало известно, что в Ростове организуют ликвидацию свалок на Левенцовке. Власти города намерены потратить на уборку более девяти миллионов рублей.
До этого RostovGazeta рассказала о том, что на улице Шолохова в Ростове загорелся автобус.