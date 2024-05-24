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Published Сегодня, 16:40

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В Ростове-на-Дону ограничат движение на Левенцовке

В Ростове ограничат движение на Левенцовке из-за строительства трамвайных путей

24 мая 2024, 16:40
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону ограничат движение на Левенцовке
С 25 мая в жилом районе Левенцовском в Ростове-на-Дону изменят схему движения транспортных средств. Ограничения будут действовать в связи с модернизацией трамвайных линий, сообщает Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

С 25 мая по 30 ноября на Левенцовке будут действовать ограничения движения для автомобилей в связи с работами по строительству трамвайной инфраструктуры. Так, транспортные средства не смогут проехать по улице Еременко от проспекта Солженицына до улицы Малиновского, на развязке с кольцевым движением на пересечении улицы Еременко и проспекта Солженицына. Ограничения также будут действовать на пересечениях улицы Ткачева — проспекта Солженицына и улиц Еременко — Жданова.

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Помимо этого с 25 мая по 15 июня будет перекрыт проезд для транспорта по улице Ткачева от улицы Еляна до проспекта Солженицына с организацией одностороннего движения в южном направлении по улице Еляна от улицы Еременко до улицы Ткачева.

Отметим, что водителям рекомендуют заранее выстраивать маршруты поездки с учетом временных изменений.

Ранее стало известно, что в Ростове организуют ликвидацию свалок на Левенцовке. Власти города намерены потратить на уборку более девяти миллионов рублей.

До этого RostovGazeta рассказала о том, что на улице Шолохова в Ростове загорелся автобус.

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