В Ростове ограничат движение на Левенцовке из-за строительства трамвайных путей

С 25 мая по 30 ноября на Левенцовке будут действовать ограничения движения для автомобилей в связи с работами по строительству трамвайной инфраструктуры. Так, транспортные средства не смогут проехать по улице Еременко от проспекта Солженицына до улицы Малиновского, на развязке с кольцевым движением на пересечении улицы Еременко и проспекта Солженицына. Ограничения также будут действовать на пересечениях улицы Ткачева — проспекта Солженицына и улиц Еременко — Жданова.