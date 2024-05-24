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Published Сегодня, 07:35

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Updated Сегодня, 07:37

В Ростове предложили увеличить штрафы за выезд на полосу для автобусов

В Ростове предложили увеличить до 10 тыс штрафы за выезд на полосу для автобусов

24 мая 2024, 07:35
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове предложили увеличить штрафы за выезд на полосу для автобусов
За выезд на полосу общественного транспорта в Ростове хотят наказывать штрафами до 10 тысяч рублей, сообщили в городской управе.

В Ростове номинально действуют полосы для общественного транспорта. Но водители продолжают их игнорировать и мешать движению автобусов. Из-за этого в движении общественного транспорта наблюдаются задержки.

Решить эту проблему власти решили путем увеличения штрафов. Предлагается взыскивать с водителей десять тысяч рублей за выезд на полосу общественного транспорта.

«Самый действенный способ — это увеличение штрафов. Допустим, 10 тысяч рублей за выезд на полосу общественного транспорта. Это отобьет охоту у любого нарушать ПДД», — заявил депутат Александр Фетисов.

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Также бороться с нарушителями хотят с помощью ротации камер наблюдения. По словам депутатов, в некоторых местах, где проходят полосы общественного транспорта, камеры не работают вообще. Поэтому водители привыкают, что за нарушение не последует никакого наказания.

Ранее RostovGazeta рассказала, где в Ростове запрещено передвигаться на электросамокатах.

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