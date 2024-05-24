В Ростове предложили увеличить до 10 тыс штрафы за выезд на полосу для автобусов

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
В Ростове номинально действуют полосы для общественного транспорта. Но водители продолжают их игнорировать и мешать движению автобусов. Из-за этого в движении общественного транспорта наблюдаются задержки.
Решить эту проблему власти решили путем увеличения штрафов. Предлагается взыскивать с водителей десять тысяч рублей за выезд на полосу общественного транспорта.
«Самый действенный способ — это увеличение штрафов. Допустим, 10 тысяч рублей за выезд на полосу общественного транспорта. Это отобьет охоту у любого нарушать ПДД», — заявил депутат Александр Фетисов.
Также бороться с нарушителями хотят с помощью ротации камер наблюдения. По словам депутатов, в некоторых местах, где проходят полосы общественного транспорта, камеры не работают вообще. Поэтому водители привыкают, что за нарушение не последует никакого наказания.
Ранее RostovGazeta рассказала, где в Ростове запрещено передвигаться на электросамокатах.