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В Ростове за взятку задержали экс-мэра Волгодонска и начальника отдела МЧС

В Ростове за взятку задержали экс-мэра Волгодонска и начальника отдела МЧС

24 мая 2024, 14:23
Фото: rgkript.ru
В Ростове за взятку задержали экс-мэра Волгодонска и начальника отдела МЧС
Экс-мэр Волгодонска Сергей Горбунов и начальник отдела МЧС Павел Химич были задержаны за передачу взятки через посредника, пишет 1рнд со ссылкой на информацию от регионального управления ФСБ.

В Ростове силовики задержали экс-главу Волгодонска Сергея Горбунова и начальника районного отдела надзорной деятельности МЧС Павла Химича по подозрению в получении взятки.

По информации Федеральной службы безопасности Ростовской области, преступление связано с действиями Горбунова, когда тот был руководителем колледжа в Ростове.

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Силовые структуры считают, что через посредника Горбунов передавал деньги представителю МЧС за положите результат проверок пожарной безопасности в колледже.

Теперь Горбунов является фигурантом уголовного дела о взяточничестве, а Химич — о получении незаконного вознаграждения. В качестве меры пресечения Горбунову была назначена подписка о невыезде, а начальнику отделения МЧС — домашний арест.

Сергей Горбунов был первым избранным мэром Волгодонска и руководил городом до 2001 года. После этого он приступил к работе в колледже в Ростове. У Горбунова имеется множество наград и благодарностей, включая медаль «За заслуги перед Донским краем».

Ранее стало известно, уроженцу Таганрога замглавы Генштаба Вадиму Шамарину грозит до 15 лет лишения свободы.

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