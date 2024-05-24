В Ростове за взятку задержали экс-мэра Волгодонска и начальника отдела МЧС

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
В Ростове силовики задержали экс-главу Волгодонска Сергея Горбунова и начальника районного отдела надзорной деятельности МЧС Павла Химича по подозрению в получении взятки.
По информации Федеральной службы безопасности Ростовской области, преступление связано с действиями Горбунова, когда тот был руководителем колледжа в Ростове.
Силовые структуры считают, что через посредника Горбунов передавал деньги представителю МЧС за положите результат проверок пожарной безопасности в колледже.
Теперь Горбунов является фигурантом уголовного дела о взяточничестве, а Химич — о получении незаконного вознаграждения. В качестве меры пресечения Горбунову была назначена подписка о невыезде, а начальнику отделения МЧС — домашний арест.
Сергей Горбунов был первым избранным мэром Волгодонска и руководил городом до 2001 года. После этого он приступил к работе в колледже в Ростове. У Горбунова имеется множество наград и благодарностей, включая медаль «За заслуги перед Донским краем».
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